تلاش مشاوران البرزی برای سلامت روان مددجویان کمیته امداد
مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: در شرایط حساس جنگ، جمعی از مشاوران، تلاش میکنند با تمرکز بر تقویت تابآوری اجتماعی و کاهش تنشهای روانی ناشی از شرایط جنگی در کنار در کنار خانوادههای تحت حمایت باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد استان، با تبیین اقدامات حمایتی این نهاد در حوزه ارتقای سلامت روان جامعه هدف اظهار داشت: از نخستین روزهای آغاز شرایط بحرانی و نبرد تحمیلی دشمن، مشاوران متخصص و جهادی این ادارهکل با تمام توان برای صیانت از آرامش روانی خانوادههای تحت حمایت وارد میدان شدهاند.
وی با اشاره به روشهای دسترسی مددجویان به این خدمات افزود: تیم مشاوره استان علاوه بر دیدارهای حضوری از طریق سامانه تلفنی سراسری ۱۶۰۵ نیز بهصورت شبانهروزی پاسخگوی تماسهای خانوادههای عزیز البرزی هستند تا در کمترین زمان ممکن، مشاورههای لازم را دریافت کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز تصریح کرد: در این بازه زمانی حساس، جمعی از مشاوران زبده و حرفهای در سراسر استان، در کنار خانوادههای معزز تحت حمایت بودهاند. این تلاشها با تمرکز بر تقویت تابآوری اجتماعی و کاهش تنشهای روانی ناشی از شرایط جنگی صورت گرفته است.
البرزی با قدردانی از همت والای مشاوران استان تأکید کرد: این همافزایی تخصصی، سدی محکم در برابر آسیبهای روانی ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد که اولویت اصلی ما در استان، توسعه کیفی و استمرار این خدمات تخصصی برای حفظ پایداری روحی و روانی جامعه هدف در تمامی ابعاد زندگی است.