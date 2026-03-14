استاندار البرز خبر داد:
آمادگی کامل ۲۰ مرکز درمانی البرز برای خدمترسانی شبانهروزی/شیرخشک مورد نیاز در استان تامین شد
استاندار البرز از آمادگی کامل مراکز درمانی تا ۶ ماه آینده برای مواجهه با شرایط اضطراری و تأمین کامل کالاهای استراتژیک پزشکی خبر داد و گفت: در بخش شیرخشک نیز به رغم استرس اولیه بازار که منجر به خرید هجومی برخی برندها شده بود، اکنون با مدیریت توزیع، موجودی در سطح استان خوب است.
به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در حاشیه بازدید میدانی از مرکز فوریتهای پزشکی و بخشهای بستری مصدومان اخیر گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته و روحیه جهادی کادر درمان، خوشبختانه شاهد ثبات در ارائه خدمات پزشکی هستیم.
وی با اشاره به دغدغه شهروندان در خصوص برخی اقلام دارویی تصریح کرد: بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان برای بازه زمانی ۶ ماه آینده از نظر داروهای ضروری و استراتژیک به طور کامل تغذیه و تأمین شدهاند. در بخش شیرخشک نیز به رغم استرس اولیه بازار که منجر به خرید هجومی برخی برندها شده بود، اکنون با مدیریت توزیع، موجودی بسیار خوبی در سطح استان داریم و شهروندان هیچ نگرانی برای تأمین این اقلام نداشته باشند.
عبداللهی با ارائه گزارشی از روند مداوای مجروحان منتقل شده به مراکز درمانی این استان در پی حملات اخیر آمریکایی صهیونیستی خاطرنشان کرد: از ابتدای این وقایع تاکنون، با تلاش شبانهروزی تیمهای پزشکی اکثر این عزیزان پس از طی مراحل کامل درمانی با بهبودی از بیمارستان مرخص شدهاند.
استاندار البرز در پایان با تأکید بر همافزایی بخش دولتی و خصوصی در نظام سلامت استان افزود: اکنون ۱۲ بیمارستان دولتی و ۸ بیمارستان خصوصی در البرز به صورت شبانهروزی و با ظرفیت صددرصدی آماده ارائه خدمت هستند. ما در شرایط پایدار قرار داریم و با همان روحیه جانفشانی که در روزهای اخیر از کادر درمان شاهد بودیم، تا پایان مسیر خدمتگزار مردم شریف استان و میهن عزیزمان خواهیم بود.