بسته ویژه حمایتی صمت البرز برای مقابله با تبعات جنگ ابلاغ شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از ابلاغ “بسته ویژه حمایتی صمت البرز” خبر داد و گفت: این بسته در اقدامی حمایتی و راهبردی و با هدف تقویت بنیه اقتصادی و صیانت از فعالان اقتصادی در برابر تبعات جنگ تحمیلی و تحریمهای ظالمانه طراحی شده است که منعکسکننده رویکردی جامعنگر به مدیریت بحران است و بر کاهش بروکراسی، تسریع فرآیندها و ارتقاء سطح خدمات اداری تمرکز دارد.
به گزارش ایلنا از البرز، محمد انصاری با اشاره به ضرورت حمایت همهجانبه از فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، این بسته را پاسخی عملی به چالشهای اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم دانست و اظهار داشت: در این شرایط حساس، وظیفه ما تسهیل امور و رفع موانع از سر راه تولید و اشتغال است. این بسته حمایتی تلاشی برای اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی و حفظ پویایی چرخههای تولید و تجارت در استان البرز است.
وی در تشریح این بسته، روحیه مقاومت ملت ایران را سرمایه اصلی در این نبرد اقتصادی دانست و گفت: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حفظ روحیه خودباوری، تقویت تولید ملی و اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی است. این بسته، تجلی عملی این رویکرد است که با اتکا به آن، سعی داریم موانع پیش روی تولیدکنندگان را به حداقل رسانده و زمینه را برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصادی استان فراهم سازیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: محورهای اصلی این بسته حمایتی طیف وسیعی از نیازهای فعالان اقتصادی را مد نظر قرار دادهاند از جمله کاهش بوروکراسی و تسریع امور و مواردی چون تمدید خودکار مجوزها، لغو کمیتههای بررسی کارشناسی و حذف الزامات غیرضروری در سامانه جامع تجارت که نشان از تلاش برای روانسازی فرآیندهای اداری و کاستن از بار بروکراسی بر دوش تولیدکنندگان دارد.
انصاری تصریح کرد: این گام میتواند نقش مهمی در جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی فعالان اقتصادی ایفا کند.
پشتیبانی لجستیکی و گمرکی
وی ادامه داد: امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاها از گمرکات بدون الزام به کد ساتا و همچنین تمدید خودکار مجوز تأمین سوخت و اعتبار انبارها، به طور مستقیم به تسهیل جریان واردات مواد اولیه و صادرات محصولات کمک کرده و گرههای لجستیکی را باز میکند.
حضور میدانی و ارتباط مستقیم
این مسئول با تأکید بر حضور کارشناسان و مدیران ارشد در محل واحدهای تولیدی، بهویژه در صنایع کلیدی مانند غذا و دارو، گفت: این امر نشاندهنده رویکردی عملگرایانه است و این حضور، علاوه بر سرعت بخشیدن به امور، حس همراهی و همدلی مسئولان با تولیدکنندگان را تقویت میکند.
ارتباطات نوین و دسترسی آسان
انصاری اعلام کرد: کریدور اختصاصی در پیامرسان «بله» با عنوان "خدمات صمت البرز"، گامی مهم در جهت بهرهگیری از ظرفیتهای فضای مجازی برای ارائه خدمات غیرحضوری و ارتباط مؤثرتر با فعالان اقتصادی است. این اقدام، بهویژه در شرایطی که نیاز به کاهش مراجعات حضوری احساس میشود، بسیار راهگشا خواهد بود.
حمایت از آسیبدیدگان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز تاکید کرد: در قالب این بسته ویژه حمایتی ارزیابی کارشناسی رایگان خسارات و پیگیری رفع موانع واحدهای آسیبدیده پیشبینی شده و رویکردی مسئولانه را در دل این بسته به نمایش میگذارد. این بخش، نشان میدهد که اداره کل صمت البرز، مسئولیت اجتماعی خود را در قبال صدمات وارده به کسبوکارها، جدی میگیرد.
چشمانداز؛ امید به ثبات و رشد در دل ناآرامی
انصاری گفت: این بسته حمایتی، در بطن خود، پیامی روشن دارد و آن این است که اقتصاد استان البرز، حتی در شرایط جنگی، نباید متوقف شود. با توجه به فشارهای اقتصادی مضاعف ناشی از تحریم و تهاجمات خارجی، اقداماتی از این دست، بیش از آنکه صرفاً اداری باشند، تدابیری امنیتی-اقتصادی تلقی میشوند. اجرای صحیح و مؤثر این مصوبات، میتواند ضمن حفظ اشتغال و تولید، مانع از گسترش ناامیدی در میان فعالان اقتصادی شده و بر روحیه مقاومت عمومی در برابر جنگ اقتصادی دشمن بیافزاید.
مدیرکل صمت استان البرز تصریح کرد: موفقیت این بسته حمایتی، به میزان همدلی و همکاری تمام دستگاههای اجرایی ذیربط و همچنین همراهی و مشارکت فعالان اقتصادی استان البرز بستگی خواهد داشت. این اقدام، گامی به سوی عبور از بحران و ورود به افقهای روشنتر توسعه اقتصادی است.