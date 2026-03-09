به‌ گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد با اشاره به عملیات‌های یک هفته اخیر، اظهار کرد: طی هفته گذشته در مجموع ۴ هزار و ۹۶۴ تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که در پی آن، مأموریت‌های مختلف امدادی و عملیاتی در سطح شهر کرج با حضور ۲۱۲ نیروی عملیاتی انجام شد؛ مأموریت‌هایی که هرکدام روایت‌گر لحظاتی حساس، سرنوشت‌ساز و گاه نفس‌گیر بود.

وی با بیان اینکه در این بازه زمانی ۱۳۵ مورد حریق و ۱۱۸ مورد حادثه در سطح شهر کرج به ثبت رسیده است، افزود: برای مدیریت این حجم از حوادث، ۲۹۹ دستگاه خودرو عملیاتی به‌کارگیری شد و آتش‌نشانان در ۱۳ مورد استقرار ایمنی و پیشگیرانه نیز حضور فعال داشتند تا از بروز حوادث احتمالی در تجمع‌ها و شرایط خاص جلوگیری شود.

این مسئول با اشاره به دستاوردهای انسانی این عملیات‌ها تصریح کرد: در جریان مأموریت‌های هفته گذشته، ۳۳ نفر از شهروندان از شرایط خطرناک نجات یافتند و ۱۸ نفر نیز دچار مصدومیت شدند که بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند. این آمار، ضرورت رعایت اصول ایمنی و توجه جدی‌تر شهروندان به هشدارهای پیشگیرانه را بیش از پیش یادآور می‌شود.

