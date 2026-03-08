ذخایر استراتژیک استان در وضعیت پایدار است/ تداوم رصد هوشمند بازار در شرایط ویژه

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی استاندار البرز، امروز در نشست ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به تداوم رصد هوشمند بازار در شرایط ویژه، اظهار کرد: تمامی تدابیر لازم برای مدیریت بازار اندیشیده شده و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ذخایر مواد غذایی اساسی استان برای مدت طولانی پیش‌بینی و تأمین شده است؛ لذا هیچ‌گونه نگرانی در خصوص کمبود کالا وجود ندارد.

عبداللهی با اشاره به وضعیت انرژی در استان افزود: خوشبختانه ذخایر سوخت در سطح استان در وضعیت کاملاً پایدار قرار دارد و چرخه‌های توزیع با دقت و سرعت در حال فعالیت هستند.

رئیس ستاد تنظیم بازار استان البرز در ادامه به موضوع امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط ویژه و جنگی، تأمین پایدار کالاها به‌ویژه آرد مورد نیاز نانوایی‌ها با جدیت و به صورت روزانه رصد می‌شود. نظارت بر قیمت‌ها و روند توزیع کالاها از مبدأ تا مصرف‌کننده تشدید شده است و با هرگونه تخلف یا اخلال در نظام عرضه، برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با تأکید بر لزوم حفظ آرامش روانی جامعه در شرایط حساس کنونی، خاطرنشان کرد که رصد هوشمند بازار و حضور میدانی بازرسان در سطح شهرها با قوت ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود کالاها با قیمت مصوب و به سهولت در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.

