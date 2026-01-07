هفتمین کمیته سرمایهگذاری و سومین گروه کاری دانشبنیان استان برگزار شد
تأکید بر تقویت سرمایهگذاری و توسعه دانشبنیان در البرز
هفتمین جلسه کمیته سرمایهگذاری و سومین جلسه گروه کاری دانشبنیان استان البرز با تأکید بر عبور هوشمندانه از چالشهای اقتصادی و تقویت تولید دانشبنیان، با حضور مسئولان استانی در کرج برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، هفتمین جلسه کمیته سرمایهگذاری و سومین جلسه گروه کاری دانشبنیان استان البرز با حضور مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی، در سالن جلسات ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز برگزار شد.
در این نشست، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری استانداری البرز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری صمت البرز و جمعی از اعضای کارگروههای تخصصی حضور داشتند.
این جلسه، آخرین وضعیت طرحهای سرمایهگذاری و پروژههای دانشبنیان استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در خصوص رفع موانع اجرایی، تأمین نقدینگی، تسهیل صدور مجوزها و پیگیری مصوبات جلسات پیشین اتخاذ شد.
توسعه نباید قربانی مشکلات مقطعی اقتصاد شود
محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر لزوم نگاه همزمان به اصلاحات اقتصادی و توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: مشکلات اقتصادی و جراحیهای ضروری دولت نباید موجب توقف مسیر توسعه شود و در کنار اصلاحات اقتصادی، باید حمایت از تولید، سرمایهگذاری و بخش خصوصی با جدیت دنبال شود.
اصلاح نظام ارزی نیازمند الزامات اجرایی است
وی با اشاره به تصمیم دولت برای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز افزود: اداره اقتصاد با ارز چندنرخی منجر به رانت، فساد و ناامنی اقتصادی میشود. هرچند این تصمیم، اقدامی مهم و ریشهای است، اما بدون حل همزمان مشکلات تولید، سرمایهگذاری و شبکه توزیع، آثار کامل آن محقق نخواهد شد.
مدیرکل صمت البرز با بیان اینکه جلسات کمیته سرمایهگذاری به دستور استاندار البرز و در راستای تحقق شعار سال برگزار میشود، تصریح کرد: در هفت جلسه گذشته، بخش قابل توجهی از موانع طرحهای سرمایهگذاری استان با همکاری دستگاههای عضو برطرف شده و بسیاری از پروژهها به مرحله حلوفصل رسیدهاند.
دانشبنیانها؛ محور توسعه صنعتی استان
انصاری با اشاره به مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان البرز گفت: گروه کاری دانشبنیان با محوریت ادارهکل صمت و بهعنوان یکی از ارکان تصمیمسازی در حوزه توسعه صنعتی استان شکل گرفته و سومین جلسه آن همزمان با کمیته سرمایهگذاری برگزار شد.
به گفته وی، بخشی از طرحهای سرمایهگذاری استان در حوزه دانشبنیان فعال هستند و همین موضوع، برگزاری همزمان این دو جلسه را ضروری کرده است.
مدیرکل صمت البرز با ارائه آمارهایی از وضعیت دانشبنیانهای استان اعلام کرد: استان البرز دارای ۳۱۸ پروانه بهرهبرداری صنعتی دانشبنیان با اشتغال بیش از ۳۲ هزار نفر و سرمایهگذاری ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است. همچنین ۱۵۹ جواز تأسیس دانشبنیان با اشتغالزایی حدود ۱۸ هزار نفر و سرمایهگذاری بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان در استان صادر شده است.
وی افزود: البرز رتبه نخست کشور در فروش محصولات دانشبنیان و رتبه چهارم کشور از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان را در اختیار دارد و ۹ درصد طرحهای صنعتی و ۷ درصد واحدهای فعال استان دانشبنیان هستند.
محدودیت زمین؛ فرصت راهبردی برای صنایع دانشبنیان
انصاری با اشاره به محدودیت زمین صنعتی در استان البرز خاطرنشان کرد: سیاست استان حرکت به سمت صنایع دانشبنیان، کمآببر و دارای ارزش افزوده بالا است؛ صنایعی که با اشغال فضای کمتر، بازده اقتصادی بیشتری ایجاد میکنند.
مدیرکل صمت البرز از جمله پیشنهادهای حمایتی مطرحشده برای شرکتهای دانشبنیان را شامل لحاظ شدن دانش فنی بهعنوان سرمایه، تسهیل تغییر کاربری واحدهای خارج از شهرکهای صنعتی، ایجاد کریدور ارزی مستقل، تسهیل ثبت سفارش و ترخیص کالا، و تقویت سازوکار ارزشگذاری برند و دانش فنی برای پذیرش در نظام بانکی عنوان کرد.