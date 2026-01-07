تأکید شهردار ماهدشت بر ارتباط بیواسطه مدیریت شهری با مردم
شهردار ماهدشت با تأکید بر اهمیت گفتوگوی مستقیم با شهروندان، ارتباط چهرهبهچهره را یکی از مؤثرترین راهکارها برای شناسایی مطالبات مردمی و تسریع در رسیدگی به مسائل شهری دانست.
به گزارش ایلنا از البرز، محمد قدس، شهردار ماهدشت، در حاشیه دیدار با شهروندان اظهار کرد: ارتباط مستقیم با مردم از اولویتهای مدیریت شهری است و تلاش داریم با حضور میدانی و گفتوگوی بیواسطه، مسائل و مشکلات شهروندان را دقیقتر بررسی و پیگیری کنیم.
وی با اشاره به نقش این دیدارها در بهبود فرآیند تصمیمگیری افزود: بخش قابل توجهی از دغدغههای شهروندان از طریق همین ارتباط مستقیم قابل حل است و این تعاملات به مدیریت شهری کمک میکند تصمیمها سریعتر، دقیقتر و متناسب با نیازهای واقعی مردم اتخاذ شود.
شهردار ماهدشت تصریح کرد: این دیدارها با حضور شهردار و معاونان بهصورت مستمر برگزار میشود و درخواستها و مطالبات مطرحشده در چارچوب قوانین و ضوابط، برای بررسی و رسیدگی به واحدهای مربوطه ارجاع داده خواهد شد.
قدس در پایان خاطرنشان کرد: افزایش رضایتمندی شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات شهری و جلب مشارکت عمومی در اداره شهر، از اهداف اصلی مدیریت شهری ماهدشت است.