به گزارش ایلنا از البرز، محمد قدس، شهردار ماهدشت، در حاشیه دیدار با شهروندان اظهار کرد: ارتباط مستقیم با مردم از اولویت‌های مدیریت شهری است و تلاش داریم با حضور میدانی و گفت‌وگوی بی‌واسطه، مسائل و مشکلات شهروندان را دقیق‌تر بررسی و پیگیری کنیم.

وی با اشاره به نقش این دیدارها در بهبود فرآیند تصمیم‌گیری افزود: بخش قابل توجهی از دغدغه‌های شهروندان از طریق همین ارتباط مستقیم قابل حل است و این تعاملات به مدیریت شهری کمک می‌کند تصمیم‌ها سریع‌تر، دقیق‌تر و متناسب با نیازهای واقعی مردم اتخاذ شود.

شهردار ماهدشت تصریح کرد: این دیدارها با حضور شهردار و معاونان به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و درخواست‌ها و مطالبات مطرح‌شده در چارچوب قوانین و ضوابط، برای بررسی و رسیدگی به واحدهای مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

قدس در پایان خاطرنشان کرد: افزایش رضایتمندی شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات شهری و جلب مشارکت عمومی در اداره شهر، از اهداف اصلی مدیریت شهری ماهدشت است.

