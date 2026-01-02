خبرگزاری کار ایران
برگزاری بزرگداشت پدران آسمانی هم‌زمان با میلاد امام علی(ع) در کرج
کد خبر : 1736515
آیین بزرگداشت پدران آسمانی با هدف پاسداشت مقام والای پدران شهید و تکریم خانواده‌های شهدا هم‌زمان با میلاد امام علی(ع) در کرج برگزار شد.

به گزارش ایلنا از البرز به مناسبت سالروز میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و روز پدر، آیین بزرگداشت «پدران آسمانی» با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در تالار همایش‌های شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد.

در بخشی از این آیین، فرید نجف‌نیا معاون اجتماعی دادگستری استان البرز با اشاره به جایگاه رفیع شهادت در فرهنگ اسلامی و دینی، بر نقش ماندگار شهدا در حفظ عزت، امنیت و استقلال کشور تأکید کرد و گفت: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و تکریم آنان، در حقیقت پاسداشت ارزش‌هایی است که شهدا برای آن جانفشانی کردند.

وی همچنین با بیان اینکه عزت و آبروی خانواده‌های شهدا در جامعه ریشه در ایمان، ایثار و اخلاص آنان دارد، افزود: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده، مسئولیتی همگانی است که نیازمند توجه و همراهی همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی است.

خانواده‌های معظم شهدا با در دست داشتن قاب تصاویر شهدای خود در این آیین حضور داشتند و در بخش‌های مختلف مراسم به پاس صبر، ایثار و فداکاری این خانواده‌ها مورد تقدیر و تشویق حاضران قرار گرفتند.

