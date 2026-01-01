مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز خبر داد:
برگزاری مانور سراسری «البرز پایدار» با مشارکت ۶ استان یاریرسان در حوزه آب و برق
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز گفت: مانور سراسری آموزشی، تمرینی و عملیاتی وزارت نیرو با عنوان «البرز پایدار» به میزبانی استان البرز و با حضور نیروهای عملیاتی و تخصصی از شش استان کشور، با هدف ارتقای آمادگی، هماهنگی و تابآوری زیرساختهای حیاتی آب و برق برگزار شد.
به گزارش ایلنا از البرز، مسعود خواجهوند اظهار کرد: مانور سراسری آموزشی، تمرینی و عملیاتی وزارت نیرو با عنوان «البرز پایدار» در چارچوب برنامه ملی آمادگی مدیریت بحران کشور، به میزبانی استان البرز و با مشارکت شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو برگزار شد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان البرز، با اشاره به گستردگی این رزمایش گفت: در این مانور بیش از ۲۲۰ نیروی عملیاتی در قالب ۱۹ تیم تخصصی از شش استان کشور در استان البرز مستقر شدند و همزمان بیش از ۱۸۰ نیروی عملیاتی دیگر از استانهای معین، پشتیبانی این رزمایش را بر عهده داشتند.
وی افزود: این مانور با هدف ارتقای سطح آمادگی، هماهنگی و تابآوری صنعت آب و برق برگزار شد و سه محور اصلی را دنبال میکرد که شامل حرکت در مسیر سیاست «سرمایهگذاری برای تولید» مورد تأکید مقام معظم رهبری، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور و تمرین سناریوهای مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بهمنظور افزایش هماهنگی میان نیروهای استان البرز و استانهای مجاور بود.
به گفته خواجهوند، این رزمایش دو روزه در نهم و دهم دیماه و بر اساس نظامنامه سلامت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نیرو، در منطقه مرکزی شمال کشور برگزار شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به مشارکت استانها در این مانور اظهار کرد: شرکتهای صنعت آب و برق و آب و فاضلاب استانهای تهران، همدان، مازندران، مرکزی، قم، قزوین و استانهای معین، در کنار استان البرز، مشارکت فعال داشتند. وی افزود: ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت آب و برق استانها، بررسی تجربیات و درسآموختههای جنگ و ارائه دستاوردهای هفت سال برگزاری موفق رزمایشهای مشابه در سطح کشور، از دیگر اهداف این مانور بود.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رزمایشهایی گفت: این مانورها نقش مؤثری در افزایش آمادگی عملیاتی، تقویت هماهنگی بین دستگاهها و ارتقای تابآوری زیرساختهای حیاتی، بهویژه در شرایط بحرانی و تهدیدات احتمالی دارد و استان البرز بهعنوان میزبان، از آمادگی مناسبی در این حوزه برخوردار است.
همچنین در حاشیه برگزاری این مانور، نمایشگاه توانمندیها، کلاسهای آموزشی، نشستهای تخصصی و برنامههای جانبی مرتبط با حوزه مدیریت بحران و صنعت آب و برق برگزار شد.