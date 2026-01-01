خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز خبر داد:

برگزاری مانور سراسری «البرز پایدار» با مشارکت ۶ استان یاری‌رسان در حوزه آب و برق

برگزاری مانور سراسری «البرز پایدار» با مشارکت ۶ استان یاری‌رسان در حوزه آب و برق
کد خبر : 1736290
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز گفت: مانور سراسری آموزشی، تمرینی و عملیاتی وزارت نیرو با عنوان «البرز پایدار» به میزبانی استان البرز و با حضور نیروهای عملیاتی و تخصصی از شش استان کشور، با هدف ارتقای آمادگی، هماهنگی و تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی آب و برق برگزار شد.

به گزارش ایلنا از البرز، مسعود خواجه‌وند اظهار کرد: مانور سراسری آموزشی، تمرینی و عملیاتی وزارت نیرو با عنوان «البرز پایدار» در چارچوب برنامه ملی آمادگی مدیریت بحران کشور، به میزبانی استان البرز و با مشارکت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان البرز، با اشاره به گستردگی این رزمایش گفت: در این مانور بیش از ۲۲۰ نیروی عملیاتی در قالب ۱۹ تیم تخصصی از شش استان کشور در استان البرز مستقر شدند و همزمان بیش از ۱۸۰ نیروی عملیاتی دیگر از استان‌های معین، پشتیبانی این رزمایش را بر عهده داشتند.

وی افزود: این مانور با هدف ارتقای سطح آمادگی، هماهنگی و تاب‌آوری صنعت آب و برق برگزار شد و سه محور اصلی را دنبال می‌کرد که شامل حرکت در مسیر سیاست «سرمایه‌گذاری برای تولید» مورد تأکید مقام معظم رهبری، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور و تمرین سناریوهای مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به‌منظور افزایش هماهنگی میان نیروهای استان البرز و استان‌های مجاور بود.

به گفته خواجه‌وند، این رزمایش دو روزه در نهم و دهم دی‌ماه و بر اساس نظام‌نامه سلامت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نیرو، در منطقه مرکزی شمال کشور برگزار شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به مشارکت استان‌ها در این مانور اظهار کرد: شرکت‌های صنعت آب و برق و آب و فاضلاب استان‌های تهران، همدان، مازندران، مرکزی، قم، قزوین و استان‌های معین، در کنار استان البرز، مشارکت فعال داشتند. وی افزود: ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت آب و برق استان‌ها، بررسی تجربیات و درس‌آموخته‌های جنگ و ارائه دستاوردهای هفت سال برگزاری موفق رزمایش‌های مشابه در سطح کشور، از دیگر اهداف این مانور بود.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رزمایش‌هایی گفت: این مانورها نقش مؤثری در افزایش آمادگی عملیاتی، تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه در شرایط بحرانی و تهدیدات احتمالی دارد و استان البرز به‌عنوان میزبان، از آمادگی مناسبی در این حوزه برخوردار است.

همچنین در حاشیه برگزاری این مانور، نمایشگاه توانمندی‌ها، کلاس‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های جانبی مرتبط با حوزه مدیریت بحران و صنعت آب و برق برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی