با حضور فرماندار و شهردار فردیس؛

دومین همایش شهرک‌های مسکونی فردیس با رویکرد محله‌محور برگزار شد

کد خبر : 1735268
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار فردیس از برگزاری دومین همایش شهرک‌های مسکونی این شهر با رویکرد محله‌محوری، ارتقای خدمات‌رسانی و جلب مشارکت هیئت‌مدیره مجتمع‌های مسکونی خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا احمدی‌نژاد در دومین همایش مدیران و اعضای هیئت‌مدیره مجتمع‌های مسکونی شهر فردیس، با اشاره به اقدامات انجام‌شده از زمان برگزاری همایش نخست در تیرماه ۱۴۰۴ تاکنون، اظهار کرد: این همایش با هدف تقویت مشارکت شهروندان، شناسایی مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات پیرامونی شهرک‌های مسکونی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه این طرح برای نخستین‌بار توسط شهرداری فردیس در سطح استان البرز اجرا شده است، افزود: اجرای این برنامه با حمایت فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر، شورای تأمین شهرستان و نهادهای نظارتی همراه بوده و زمینه‌ساز تعامل مؤثر مدیریت شهری با ساکنان شهرک‌ها شده است.

شهردار فردیس با تأکید بر سیاست‌های دولت و منویات مقام معظم رهبری در خصوص محله‌محوری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی تصریح کرد: خدمات‌رسانی به شهرک‌های مسکونی در چارچوب مشخص و در حوزه‌های خدمات شهری، فضای سبز، زیباسازی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی انجام شده و هدف آن تحقق عدالت اجتماعی در توزیع خدمات شهری است.

احمدی‌نژاد با اشاره به برخی محدودیت‌های قانونی و مالی، به‌ویژه در حوزه عمرانی، خواستار مشارکت فعال ساکنان شهرک‌های مسکونی شد و گفت: خدمات پیرامونی به شهرک‌ها استمرار خواهد داشت و یکی از اهداف اصلی این طرح، ایجاد مشارکت دو‌جانبه و وفاق میان مدیریت شهری و شهروندان برای رفع مشکلات و تسهیل امور است.

وی در ادامه با اشاره به تنوع اسناد مالکیتی در مجتمع‌های مسکونی بیان کرد: در این طرح، وضعیت پایان‌کار ۲۰ مجتمع مورد بررسی قرار گرفته، اما در برخی موارد به‌دلیل وجود پرونده‌های حقوقی و قضایی مربوط به املاک و سازندگان، امکان صدور پایان‌کار برای مالکان فراهم نشده است. با این حال، مدیریت شهری از ارائه مساعدت‌های قانونی به این مجتمع‌ها، از جمله شهرک ناز، دریغ نخواهد کرد.

شهردار فردیس افزود: در حوزه شهرسازی، اقدامات قابل توجهی برای بررسی پرونده‌های ملکی مجتمع‌ها انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به حل مشکل پایان‌کار مجتمع عقاب پس از حدود ۳۰ سال بلاتکلیفی و تسهیل روند صدور پایان‌کار مجتمع‌های دلفین ۱ و ۲ اشاره کرد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه شهر فردیس با عقب‌ماندگی‌های متعددی مواجه است، گفت: ظرفیت‌های شهرداری برای جبران این عقب‌افتادگی‌ها محدود است و تحقق اهداف این طرح بدون مشارکت شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان از مدیران و اعضای هیئت‌مدیره مجتمع‌های مسکونی خواست همکاری و مشارکت خود را با شهرداری و سایر نهادهای خدمات‌رسان تداوم بخشند و مطالبات و درخواست‌های خود را به‌صورت هدفمند و در چارچوب‌های رسمی پیگیری کنند.

