توسعه ورزش شهروندی سرمایه‌گذاری مؤثر برای آینده جوانان است

توسعه ورزش شهروندی سرمایه‌گذاری مؤثر برای آینده جوانان است
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج با تأکید بر نقش ورزش در سلامت جسمی و اجتماعی جوانان، گفت: شوراها و شهرداری‌ها با ایجاد و تقویت زیرساخت‌های ورزشی، زمینه رشد استعدادها و گسترش نشاط اجتماعی را فراهم می‌کنند.

به گزارش ایلنا از البرز، علی قاسم‌پور رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج، در نود و چهارمین جلسه رسمی این شورا که با حضور اعضای شورا و جمعی از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی شهرستان کرج برگزار شد، با اشاره به جایگاه ورزش در میان جوانان، آن را یکی از مؤثرترین ابزارها در ارتقای سلامت فردی و اجتماعی دانست.

وی با بیان اینکه توجه به ورزش شهروندی از اولویت‌های مدیریت شهری است، اظهار داشت: شورا و شهرداری‌ها نقش مهمی در فراهم‌سازی امکانات و فضاهای ورزشی ایمن، در دسترس و استاندارد برای عموم شهروندان دارند و این مهم باید با نگاه عدالت‌محور در سطح محلات دنبال شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج افزود: حمایت از ورزشکاران، قهرمانان و مدال‌آوران نه‌تنها موجب انگیزه‌بخشی به نسل جوان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در شهرستان است.

در پایان این جلسه، با اهدای لوح تقدیر از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی شهرستان کرج به پاس تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های آنان قدردانی شد.

