به گزارش ایلنا از البرز، علی قاسم‌پور رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج، در نود و چهارمین جلسه رسمی این شورا که با حضور اعضای شورا و جمعی از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی شهرستان کرج برگزار شد، با اشاره به جایگاه ورزش در میان جوانان، آن را یکی از مؤثرترین ابزارها در ارتقای سلامت فردی و اجتماعی دانست.

وی با بیان اینکه توجه به ورزش شهروندی از اولویت‌های مدیریت شهری است، اظهار داشت: شورا و شهرداری‌ها نقش مهمی در فراهم‌سازی امکانات و فضاهای ورزشی ایمن، در دسترس و استاندارد برای عموم شهروندان دارند و این مهم باید با نگاه عدالت‌محور در سطح محلات دنبال شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج افزود: حمایت از ورزشکاران، قهرمانان و مدال‌آوران نه‌تنها موجب انگیزه‌بخشی به نسل جوان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در شهرستان است.

در پایان این جلسه، با اهدای لوح تقدیر از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی شهرستان کرج به پاس تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های آنان قدردانی شد.

انتهای پیام/