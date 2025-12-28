به گزارش ایلنا، رضا البرزی هم‌زمان با سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی با اشاره به اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مددجویان کمیته امداد استان البرز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، ۷۵۶ نفر از مددجویان در سه دوره «سوادآموزی، تحکیم و انتقال» شرکت کردند که در نهایت ۲۲۴ نفر موفق به کسب نمره قبولی و دریافت گواهی پایان دوره شدند.

وی افزود: سال گذشته ۹۰ نفر از مددجویان در این دوره‌ها موفق به قبولی شدند که مقایسه این آمار با سال جاری، رشد ۲.۵ برابری در میزان قبولی را نشان می‌دهد؛ رشدی که حاصل افزایش انگیزه مددجویان، مشارکت فعال‌تر آنان و ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز ادامه داد: در بخش سوادآموزی، از میان ۳۴۶ شرکت‌کننده، ۱۰۱ نفر و در دوره‌های تحکیم و انتقال نیز از مجموع ۳۹۰ نفر، ۱۲۳ نفر موفق به کسب نمره قبولی شده‌اند.

البرزی با تأکید بر نقش سواد در توانمندسازی جامعه هدف این نهاد گفت: برگزاری این دوره‌ها با هدف ارتقای توانمندی‌های فردی، افزایش خودباوری، تقویت مشارکت اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه‌های اشتغال بهتر برای مددجویان انجام می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیته امداد استان البرز با تداوم اجرای برنامه‌های آموزشی و مهارتی، به‌دنبال تسهیل مسیر توانمندسازی، اشتغال پایدار و خودکفایی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت است تا این افراد بتوانند نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند.

