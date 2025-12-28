خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کمیته امداد البرز خبر داد:

رشد ۲.۵ برابری قبولی مددجویان البرزی در دوره‌های سوادآموزی

رشد ۲.۵ برابری قبولی مددجویان البرزی در دوره‌های سوادآموزی
کد خبر : 1734096
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز از باسواد شدن ۲۲۴ نفر از مددجویان این نهاد خبر داد و گفت: میزان قبولی در دوره‌های سوادآموزی استان نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، رضا البرزی هم‌زمان با سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی با اشاره به اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مددجویان کمیته امداد استان البرز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، ۷۵۶ نفر از مددجویان در سه دوره «سوادآموزی، تحکیم و انتقال» شرکت کردند که در نهایت ۲۲۴ نفر موفق به کسب نمره قبولی و دریافت گواهی پایان دوره شدند.

وی افزود: سال گذشته ۹۰ نفر از مددجویان در این دوره‌ها موفق به قبولی شدند که مقایسه این آمار با سال جاری، رشد ۲.۵ برابری در میزان قبولی را نشان می‌دهد؛ رشدی که حاصل افزایش انگیزه مددجویان، مشارکت فعال‌تر آنان و ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز ادامه داد: در بخش سوادآموزی، از میان ۳۴۶ شرکت‌کننده، ۱۰۱ نفر و در دوره‌های تحکیم و انتقال نیز از مجموع ۳۹۰ نفر، ۱۲۳ نفر موفق به کسب نمره قبولی شده‌اند.

البرزی با تأکید بر نقش سواد در توانمندسازی جامعه هدف این نهاد گفت: برگزاری این دوره‌ها با هدف ارتقای توانمندی‌های فردی، افزایش خودباوری، تقویت مشارکت اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه‌های اشتغال بهتر برای مددجویان انجام می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیته امداد استان البرز با تداوم اجرای برنامه‌های آموزشی و مهارتی، به‌دنبال تسهیل مسیر توانمندسازی، اشتغال پایدار و خودکفایی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت است تا این افراد بتوانند نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا