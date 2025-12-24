خبرگزاری کار ایران
عمان حلقه اتصال صادرات البرز به بازارهای آفریقا و خلیج فارس

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و لجستیکی استان گفت: کشور عمان می‌تواند به عنوان مسیر راهبردی و امن برای ورود محصولات تولیدی البرز به بازارهای آفریقا، خلیج فارس و برخی بازارهای فرامنطقه‌ای ایفای نقش کند.

به گزارش ایلنا از البرز، قدرت‌الله افضلی در همایش «عمان؛ دروازه استراتژیک سرمایه‌گذاری و صادرات ایران به بازارهای آفریقا و خلیج فارس» با اشاره به سفر اخیر هیأت اقتصادی استان البرز به سرپرستی استاندار، اظهار کرد: این سفر با هدف شناسایی ظرفیت‌های مشترک اقتصادی و بازتعریف فرصت‌های همکاری میان استان البرز و کشور عمان انجام شد؛ کشوری که از دیرباز روابط اقتصادی و تجاری پایداری با ایران داشته است.

وی با اشاره به رویکرد دولت در تقویت دیپلماسی اقتصادی افزود: با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی، اقتصاد ایران به مرحله‌ای از پایداری و تاب‌آوری رسیده که برای بسیاری از شرکای خارجی قابل اتکاست. توسعه صادرات غیرنفتی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، از اولویت‌های جدی دولت به شمار می‌رود و استان البرز نیز در این مسیر نقش فعالی بر عهده دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تشریح مزیت‌های ساختاری استان تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی ویژه، قرارگیری در مسیر کریدورهای حمل‌ونقلی، همجواری با پایتخت و دسترسی به بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، البرز را به یکی از قطب‌های مهم تولید و تجارت تبدیل کرده است. وجود بیش از چهار هزار واحد صنعتی فعال، کارگاه‌های تولیدی، پارک‌های علم و فناوری و نیروی انسانی متخصص دانشگاهی، پشتوانه اصلی توسعه صادرات استان محسوب می‌شود.

افضلی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: این منطقه با وجود قابلیت‌های قابل توجه در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل هوایی، هنوز به جایگاه واقعی خود در زنجیره صادرات کشور نرسیده و برنامه‌ریزی برای رفع موانع و فعال‌سازی ظرفیت کارگو و صادرات در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های میدانی هیأت البرز در عمان اظهار کرد: ثبات اقتصادی و سیاسی عمان، فضای مثبت روابط دو کشور و امکان استفاده از ظرفیت‌های این کشور برای تکمیل زنجیره تولید، شرایط مناسبی برای صادرات غیرمستقیم و ورود محصولات ایرانی به بازارهای هدف فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تأکید بر لزوم نگاه کارشناسی به بازار عمان گفت: این کشور می‌تواند نقش پل ارتباطی ایران با بازارهای گسترده منطقه‌ای را ایفا کند و دسترسی به بازار جمعیتی چندصد میلیونی را امکان‌پذیر سازد. انجام مطالعات دقیق بازار و تشکیل تیم‌های تخصصی مشترک با محوریت اتاق بازرگانی، گام مؤثری در عملیاتی‌سازی این فرصت‌ها خواهد بود.

افضلی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم برگزاری رویدادهای تخصصی اقتصادی خاطرنشان کرد: همایش‌هایی از این دست، زمانی اثربخش خواهند بود که با رویکردی نتیجه‌محور و با مشارکت فعال بخش خصوصی برگزار شوند و دستاوردهای ملموس برای اقتصاد استان و کشور به همراه داشته باشند.

