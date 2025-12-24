نخستین اجلاسیه شهدای هنر و رسانه استان البرز برگزار شد/تأکید بر نقش هنر و رسانه در دفاع از حقیقت و مقابله با تحریف
نخستین اجلاسیه شهدای هنر و رسانه استان البرز با حضور خانوادههای معظم شهدا، هنرمندان متعهد، فعالان رسانهای و جمعی از مسئولان استانی در سالن سیروس صابر ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، نخستین اجلاسیه شهدای هنر و رسانه استان البرز با حضور خانوادههای معظم شهدا، هنرمندان، اصحاب رسانه، خبرنگاران و جمعی از مسئولان استانی در سالن سیروس صابر ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد؛ اجلاسیهای که بر نقش راهبردی هنر و رسانه در روایت حقیقت، مقابله با تحریف و تداوم مسیر شهدا تأکید داشت.
ابراهیم نوروزیفر، مسئول بسیج رسانه استان البرز و مسئول روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی(ع)، در این اجلاسیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، این رویداد را نمادی زنده از دفاع از حقیقت، مقابله با تحریف و استمرار راه شهیدان دانست.
وی با بیان اینکه شهدای هنر و رسانه، جان خود را در مسیر آگاهیبخشی و روشنگری فدا کردند، اظهار داشت: این اجلاسیه یک برنامه تشریفاتی نیست، بلکه بیانیهای روشن در دفاع از حقیقت و امتداد راه شهیدانی است که بهدرستی دریافته بودند اگر روایت به دست دشمن بیفتد، حتی حقیقت خونها نیز تحریف خواهد شد.
نوروزیفر با تأکید بر اینکه جنگ امروز، پیش از آنکه نبرد گلولهها باشد، جنگ روایتهاست، افزود: شهدای هنر و رسانه با قلم، تصویر و روایت ایستادند و سکوت در برابر ظلم و دروغ را خیانت دانستند.
مسئول بسیج رسانه استان البرز این اجلاسیه را نماد همافزایی هنر و رسانه عنوان کرد و گفت: تلفیق زیبایی و آگاهی، احساس و مسئولیت اجتماعی میتواند حقیقت را هم دیدنی و هم ماندگار کند و پیام شهدا را به نسلهای امروز و آینده منتقل سازد.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، نقش خانوادههای معظم شهدا را فراتر از هر تقدیری دانست و تصریح کرد: پدران، مادران، همسران و فرزندانی که با صبر و استقامت ادامهدهنده راه شهدا هستند، شایسته بالاترین احتراماند.
نوروزیفر همچنین با اشاره به ارتباط این اجلاسیه با کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید استان البرز، این رویداد را بخشی از مسیر افتخارآفرین کنگره شهدای استان دانست و بر ضرورت روایتگری دقیق، امیدآفرینی و ایستادگی هوشمندانه در جنگ شناختی تأکید کرد. وی در پایان از تمدید دهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان البرز به دلیل استقبال گسترده اصحاب رسانه خبر داد.
در ادامه این اجلاسیه، سید محمد حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تأکید بر نقش کلیدی هنر و رسانه در جهاد تبیین گفت: امروز کشور درگیر یک نبرد نابرابر رسانهای و فرهنگی است و وظیفه هنرمندان و رسانهگران، روایت بهموقع، مستدل و اثرگذار حقیقت است.
وی با اشاره به آثار نمایشی و برنامههای هنری اجراشده در این اجلاسیه، افزود: هنر متعهد میتواند همزمان احساس، اندیشه و باور مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد و پیام حق را ماندگار سازد.
حسینی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اگر اندیشه بهدرستی و در قالبی زیبا و هنرمندانه عرضه شود، اثرگذاری آن چند برابر خواهد شد و این همان رسالتی است که امروز بر دوش هنرمندان و اصحاب رسانه قرار دارد.
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به دوگانگی غرب در موضوع آزادی بیان، تصریح کرد: برخوردهای گزینشی با هنرمندان و فعالان فرهنگی، چهره واقعی مدعیان حقوق بشر را آشکار کرده و مسئولیت هنرمندان متعهد را در بازنمایی حقیقت دوچندان ساخته است.
در پایان این اجلاسیه، برنامههای فرهنگی و هنری از جمله اجرای نمایش با موضوع ایثار و شهادت، شعرخوانی آیینی و آیین تجلیل از خانوادههای معظم شهدای هنر و رسانه برگزار شد.