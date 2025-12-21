خبرگزاری کار ایران
دعوت مدیرکل بهزیستی البرز به مشارکت در پویش «یلدای مهربانی؛ یلدای با هم بودن»

دعوت مدیرکل بهزیستی البرز به مشارکت در پویش «یلدای مهربانی؛ یلدای با هم بودن»
مدیرکل بهزیستی استان البرز با دعوت از خیرین و مردم نیک‌اندیش برای مشارکت در پویش «یلدای مهربانی؛ یلدای با هم بودن»، بر نقش همدلی و مشارکت اجتماعی در حمایت از خانواده‌های نیازمند همزمان با شب یلدا تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، وجیهه محمدی فلاح، مدیرکل بهزیستی استان البرز، در آستانه فرارسیدن شب یلدا با اشاره به اهمیت حفظ سنت‌های اصیل ایرانی و تقویت روحیه نوع‌دوستی در جامعه، از اجرای پویش «یلدای مهربانی؛ یلدای با هم بودن» همزمان با سراسر کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه شب یلدا نماد باهم‌بودن، صمیمیت و مهرورزی است، اظهار کرد: این پویش فرصتی ارزشمند برای مشارکت مردم و خیرین در حمایت از جامعه هدف بهزیستی و سهیم شدن در تقسیم شادی و گرمای این آیین کهن ایرانی با خانواده‌های نیازمند تحت پوشش است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز ضمن قدردانی از اعتماد و همراهی همیشگی خیرین و مردم شریف استان، افزود: هم‌استانی‌های نیک‌اندیش می‌توانند از طریق روش‌های پیش‌بینی‌شده در این پویش، سهمی در تأمین بخشی از نیازهای معیشتی مددجویان بهزیستی در شب یلدا داشته باشند.

محمدی فلاح با تأکید بر نقش مؤثر مشارکت‌های مردمی در تداوم خدمات حمایتی، تصریح کرد: همراهی و همدلی مردم، پشتوانه‌ای مهم برای ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف بهزیستی است و امید می‌رود با مشارکت گسترده شهروندان، شاهد یلدایی گرم‌تر برای خانواده‌های نیازمند باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به شرکت در پویش «یلدای مهربانی؛ یلدای با هم بودن» می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۵۵۴۸۵۰۷۷، شماره شبا IR330100004181034541961324 و کد دستوری #۲۵۰۰۰۰۶۶۵۵ به نام مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان البرز اقدام کنند و با همدلی، گرمای مهربانی را در بلندترین شب سال به خانه‌های بیشتری هدیه دهند.

