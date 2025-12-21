خبرگزاری کار ایران
عضو شورای کرج خبر داد:

تأکید بر تسریع و تسهیل در تملکات طرح ساماندهی اسلام‌آباد

تأکید بر تسریع و تسهیل در تملکات طرح ساماندهی اسلام‌آباد
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج، گفت: شرکت ساماندهی تپه مرادآب، منطقه یک و ستاد مرکز شهرداری کرج باید با هماهنگی بیشتر، روند تملکات طرح ساماندهی اسلام‌آباد را تسهیل و تسریع کنند.

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی، در جلسه بررسی تملکات واقع در طرح ساماندهی اسلام‌آباد که با حضور جمعی از معتمدین محلی برگزار شد، با بیان اینکه طرح ساماندهی اسلام‌آباد یکی از اولویت‌های مهم مدیریت شهری کرج در حوزه عمران و خدمات شهری است، اظهار کرد: توجه به پروژه‌های عمرانی این محدوده و توسعه امکانات شهری از اولویت‌های ویژه مدیریت شهری به شمار می‌رود و در حوزه تملکات و ساماندهی املاک واقع در این محدوده، لازم است هماهنگی و همکاری مؤثری میان شرکت ساماندهی تپه مرادآب، منطقه یک شهرداری و اداره‌کل املاک صورت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کمیته تشخیص به‌منظور شناسایی و تملک املاک ریزدانه در محدوده طرح، افزود: تعیین اولویت‌های تملکی در کنار توجه به خواسته‌ها و نیازهای شهروندان، می‌تواند فرآیند اجرای طرح ساماندهی اسلام‌آباد را تسریع کرده و زمینه افزایش رضایت عمومی را فراهم کند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج همچنین خواستار ورود جدی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری در تأمین منابع نقدی مورد نیاز برای تملکات ملکی شد و تصریح کرد: تسریع در پرداخت‌ها و تأمین نقدینگی، نقش مؤثری در رفع بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در مسیر اجرای این طرح خواهد داشت.

رحیمی در ادامه بر ضرورت اجرای پروژه‌های فضای سبز، ایجاد پاتوق‌های محله‌ای و پاکسازی املاک تملک و تخریب‌شده در مناطق شش‌گانه اسلام‌آباد تأکید کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود منظر شهری این محدوده نقش بسزایی داشته باشد.

