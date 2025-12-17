البرز در مسیر جهش صادرات غیرنفتی/تمرکز بر افزایش ارزش افزوده و پایداری تولید

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، چهارمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز به ریاست مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، برگزار شد و آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور و استان، ظرفیت‌های صادراتی و چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به عملکرد تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، صادرات کشور با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصادی، به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسیده که این رقم نشان‌دهنده پویایی بخش تولید و صادرات و وجود ظرفیت‌های پایدار در اقتصاد ملی است.

انصاری با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در صادرات، ادامه داد: سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی باید از صادرات مبتنی بر وزن و حجم، به سمت صادرات مبتنی بر ارزش افزوده حرکت کند و استان البرز با توجه به ساختار صنعتی، فناورمحور و حضور واحدهای دانش‌بنیان، از ظرفیت مناسبی برای تحقق این هدف برخوردار است.

وی با اشاره به شاخص ارزش صادرات به ازای هر تن کالا افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد استان البرز در این شاخص بالاتر از میانگین کشوری است که این موضوع بیانگر توان استان در تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی، شیمیایی و دارویی است.

مدیرکل صمت استان البرز با بیان اینکه بیش از ۷۷ درصد صادرات استان مربوط به بخش صنعت است، تصریح کرد: صنایع مستقر در البرز نقش اصلی در تحقق اهداف صادراتی دارند و در کنار آن، بخش معدن، صنایع معدنی و همچنین صنایع دستی و فرش نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات برخوردارند.

انصاری با اشاره به رشد صادرات صنایع دستی و فرش استان در سال جاری، این روند را نشانه فعال شدن ظرفیت‌های بومی و هنری استان دانست و بر ضرورت حمایت هدفمند از این بخش‌ها تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به ترکیب واردات استان گفت: واردات البرز عمدتاً شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی است و تسهیل تأمین ارز و مدیریت هوشمندانه واردات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم تولید و تقویت صادرات غیرنفتی دارد.

مدیرکل صمت استان البرز با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی بدون هم‌افزایی و تصمیم‌سازی مشترک ممکن نیست و کارگروه توسعه صادرات با هدف بررسی دقیق مسائل و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی شکل گرفته است.

وی با قدردانی از رویکرد حمایتی استاندار البرز گفت: نگاه توسعه‌محور و راهبردی مدیریت ارشد استان، زمینه را برای فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان هموارتر کرده است.

انصاری در پایان با اشاره به برنامه‌ها برای تقویت شورای صادرات استان اظهار کرد: هدف از فعال‌سازی این شورا، ایجاد ساختاری منسجم و نتیجه‌محور برای رفع موانع صادرات و تسریع حضور استان البرز در بازارهای هدف است و امیدواریم با تداوم این روند، صادرات استان تا پایان سال به ثبات و سپس رشد پایدار برسد.

