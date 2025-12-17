خبرگزاری کار ایران
مدیرکل صمت البرز مطرح کرد:

البرز در مسیر جهش صادرات غیرنفتی/تمرکز بر افزایش ارزش افزوده و پایداری تولید
چهارمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز با حضور استاندار البرز برگزار شد؛ نشستی که در آن، با تأکید بر حرکت به‌سوی صادرات ارزش‌محور، راهکارهای رفع موانع تولید، تأمین مواد اولیه و تثبیت جایگاه البرز در بازارهای هدف مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، چهارمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز به ریاست مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، برگزار شد و آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور و استان، ظرفیت‌های صادراتی و چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به عملکرد تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، صادرات کشور با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصادی، به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسیده که این رقم نشان‌دهنده پویایی بخش تولید و صادرات و وجود ظرفیت‌های پایدار در اقتصاد ملی است.

انصاری با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در صادرات، ادامه داد: سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی باید از صادرات مبتنی بر وزن و حجم، به سمت صادرات مبتنی بر ارزش افزوده حرکت کند و استان البرز با توجه به ساختار صنعتی، فناورمحور و حضور واحدهای دانش‌بنیان، از ظرفیت مناسبی برای تحقق این هدف برخوردار است.

وی با اشاره به شاخص ارزش صادرات به ازای هر تن کالا افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد استان البرز در این شاخص بالاتر از میانگین کشوری است که این موضوع بیانگر توان استان در تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی، شیمیایی و دارویی است.

مدیرکل صمت استان البرز با بیان اینکه بیش از ۷۷ درصد صادرات استان مربوط به بخش صنعت است، تصریح کرد: صنایع مستقر در البرز نقش اصلی در تحقق اهداف صادراتی دارند و در کنار آن، بخش معدن، صنایع معدنی و همچنین صنایع دستی و فرش نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات برخوردارند.

انصاری با اشاره به رشد صادرات صنایع دستی و فرش استان در سال جاری، این روند را نشانه فعال شدن ظرفیت‌های بومی و هنری استان دانست و بر ضرورت حمایت هدفمند از این بخش‌ها تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به ترکیب واردات استان گفت: واردات البرز عمدتاً شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی است و تسهیل تأمین ارز و مدیریت هوشمندانه واردات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم تولید و تقویت صادرات غیرنفتی دارد.

مدیرکل صمت استان البرز با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی بدون هم‌افزایی و تصمیم‌سازی مشترک ممکن نیست و کارگروه توسعه صادرات با هدف بررسی دقیق مسائل و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی شکل گرفته است.

وی با قدردانی از رویکرد حمایتی استاندار البرز گفت: نگاه توسعه‌محور و راهبردی مدیریت ارشد استان، زمینه را برای فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان هموارتر کرده است.

انصاری در پایان با اشاره به برنامه‌ها برای تقویت شورای صادرات استان اظهار کرد: هدف از فعال‌سازی این شورا، ایجاد ساختاری منسجم و نتیجه‌محور برای رفع موانع صادرات و تسریع حضور استان البرز در بازارهای هدف است و امیدواریم با تداوم این روند، صادرات استان تا پایان سال به ثبات و سپس رشد پایدار برسد.

