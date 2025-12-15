خبرگزاری کار ایران
نماینده البرز در مجلس:

مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب در شهر ماهدشت، به پیشرفت بالای ۹۰ درصد رسیده است

مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب در شهر ماهدشت، به پیشرفت بالای ۹۰ درصد رسیده است
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه موضوع تکمیل تصفیه خانه فاضلاب در شهر ماهدشت ازجمله مطالبات مردمی کشاورزان ماهدشت و صنایع اشتهارد بود، گفت: در حال حاضر این تصفیه‌خانه به بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی نزدیک می‌شود و روند اجرای پروژه شرایط خوبی دارد.

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی طی نشست بررسی مشکلات کشاورزان و دامداران ماهدشت، با اشاره به موضوع حقابه استان البرز از دو سد امیرکبیر و طالقان اظهار کرد: پیش از این ۵۵ میلیون مترمکعب حقابه برای استان وجود داشت. این سهم دو برابر شد که تحقق کامل آن نیازمند ایجاد تصفیه‌خانه، مخازن و سیستم انتقال بود که خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته تا حدود زیادی این امر به نتیجه نزدیک شده است.

وی ادامه داد: مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب در شهر ماهدشت که از مطالبات جدی کشاورزان بود، در مقطعی با وقفه‌هایی مواجه شد، اما با پیگیری های متعدد از وزیر نیرو و بازدیدهای میدانی، اکنون بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عباسی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود، محدودیت ظرفیت تصفیه‌خانه و سرریز فاضلاب مازاد است، افزود: در همین راستا جلساتی با اعضای شورای شهر و شهرداری های کرج و فردیس برگزار شده تا بخشی از فاضلاب به‌صورت محلی تصفیه و آب حاصل برای آبیاری فضای سبز شهری استفاده شود.

وی در بخش‌ دیگری تصریح کرد: مسائل مربوط به باغات پایین‌دست سد کرج و بیش از دو هزار هکتار اراضی کشاورزی ماهدشت، حتی در صحن مجلس و کمیسیون کشاورزی چندین بار با وزیر نیرو مطرح و با جدیت دنبال شده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به پیگیری موضوع اسناد و اراضی مرتبط با بنیاد مستضعفان اشاره کرد و گفت: در این زمینه چندین جلسه رسمی برگزار شده و آخرین بار نیز با رئیس بنیاد مستضعفان مکاتبه و گفت‌وگوی مستقیم صورت گرفته که مقرر شد نمایندگان بنیاد مستضعفان با استانداری البرز برای رسیدن به تفاهم نهایی وارد مذاکره شوند.

عباسی با بیان اینکه حل مشکلات ریشه‌دار کشاورزی نیازمند زمان است، خاطرنشان کرد: این مسائل یک‌شبه ایجاد نشده‌اند و طبیعتاً حل آن‌ها نیز زمان‌بر است، اما روند پیگیری‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات به مرحله نتیجه نزدیک شده‌اند.

