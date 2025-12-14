برگزاری مسابقات فوتبال نوجوانان محلات کمتر برخوردار البرز

به گزارش ایلنا از البرز، رضا البرزی با اشاره به مسابقات فوتبال خیابانی محلات کمتر برخوردار البرز که با حضور معاون اجتماعی استانداری البرز و جمعی از مسئولان استانی، مدیریت شهری و خیرین برگزار شد، اظهار کرد: مسابقات فوتبال خیابانی نوجوانان محلات محروم با عنوان «از محله تا قله با یاد شهدا» به‌منظور تقویت نشاط اجتماعی، ایجاد فضای سالم برای نوجوانان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محلات کمتر برخوردار استان طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: در این رویداد ورزشی، ۴۰ تیم از محلات مختلف به رقابت پرداختند و حضور پرشور نوجوانان، فضای پرنشاطی را رقم زد.

البرزی یادآور شد: مسئولان حاضر با بازدید از روند اجرای مسابقات، این طرح را گامی مهم در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در محلات محروم عنوان کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با قدردانی از برگزارکنندگان اظهار داشت: برنامه‌های ورزشی محله‌محور نه‌تنها موجب رشد جسمی و روحی نوجوانان می‌شود، بلکه به کاهش آسیب‌های اجتماعی و کشف استعدادهای نهفته ورزشی نیز کمک می‌کند. کمیته امداد از چنین رویداد هایی که نشاط و امید را در محلات کم‌ برخوردار تقویت می‌کند، حمایت می‌کند.

این مسابقات با مشارکت استانداری البرز، شهرداری کرج، اداره کل بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان امام، هلال‌احمر استان و جمعی از خیرین نیکوکار برگزار شد.

