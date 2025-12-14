خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کمیته امداد البرز خبر داد:

برگزاری مسابقات فوتبال نوجوانان محلات کمتر برخوردار البرز

برگزاری مسابقات فوتبال نوجوانان محلات کمتر برخوردار البرز
کد خبر : 1727489
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: ۴۰ تیم نوجوانان در رقابت‌های «از محله تا قله با یاد شهدا» با هدف نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها شرکت کردند.

به گزارش ایلنا از البرز، رضا البرزی با اشاره به مسابقات فوتبال خیابانی محلات کمتر برخوردار البرز که با حضور معاون اجتماعی استانداری البرز و جمعی از مسئولان استانی، مدیریت شهری و خیرین برگزار شد، اظهار کرد: مسابقات فوتبال خیابانی نوجوانان محلات محروم با عنوان «از محله تا قله با یاد شهدا» به‌منظور تقویت نشاط اجتماعی، ایجاد فضای سالم برای نوجوانان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محلات کمتر برخوردار استان طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: در این رویداد ورزشی، ۴۰ تیم از محلات مختلف به رقابت پرداختند و حضور پرشور نوجوانان، فضای پرنشاطی را رقم زد.

البرزی یادآور شد: مسئولان حاضر با بازدید از روند اجرای مسابقات، این طرح را گامی مهم در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در محلات محروم عنوان کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با قدردانی از برگزارکنندگان اظهار داشت: برنامه‌های ورزشی محله‌محور نه‌تنها موجب رشد جسمی و روحی نوجوانان می‌شود، بلکه به کاهش آسیب‌های اجتماعی و کشف استعدادهای نهفته ورزشی نیز کمک می‌کند. کمیته امداد از چنین رویداد هایی که نشاط و امید را در محلات کم‌ برخوردار تقویت می‌کند، حمایت می‌کند.

این مسابقات با مشارکت استانداری البرز، شهرداری کرج، اداره کل بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان امام، هلال‌احمر استان و جمعی از خیرین نیکوکار برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری