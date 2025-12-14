مدیرکل کمیته امداد البرز خبر داد:
برگزاری مسابقات فوتبال نوجوانان محلات کمتر برخوردار البرز
مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: ۴۰ تیم نوجوانان در رقابتهای «از محله تا قله با یاد شهدا» با هدف نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیبها شرکت کردند.
به گزارش ایلنا از البرز، رضا البرزی با اشاره به مسابقات فوتبال خیابانی محلات کمتر برخوردار البرز که با حضور معاون اجتماعی استانداری البرز و جمعی از مسئولان استانی، مدیریت شهری و خیرین برگزار شد، اظهار کرد: مسابقات فوتبال خیابانی نوجوانان محلات محروم با عنوان «از محله تا قله با یاد شهدا» بهمنظور تقویت نشاط اجتماعی، ایجاد فضای سالم برای نوجوانان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در محلات کمتر برخوردار استان طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: در این رویداد ورزشی، ۴۰ تیم از محلات مختلف به رقابت پرداختند و حضور پرشور نوجوانان، فضای پرنشاطی را رقم زد.
البرزی یادآور شد: مسئولان حاضر با بازدید از روند اجرای مسابقات، این طرح را گامی مهم در توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در محلات محروم عنوان کردند.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز با قدردانی از برگزارکنندگان اظهار داشت: برنامههای ورزشی محلهمحور نهتنها موجب رشد جسمی و روحی نوجوانان میشود، بلکه به کاهش آسیبهای اجتماعی و کشف استعدادهای نهفته ورزشی نیز کمک میکند. کمیته امداد از چنین رویداد هایی که نشاط و امید را در محلات کم برخوردار تقویت میکند، حمایت میکند.
این مسابقات با مشارکت استانداری البرز، شهرداری کرج، اداره کل بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان امام، هلالاحمر استان و جمعی از خیرین نیکوکار برگزار شد.