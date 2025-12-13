به گزارش ایلنا از البرز، حجت‌الاسلام علیرضا سعیدی، عضو شورای اسلامی شهر کرج، در حاشیه بازدید از منطقه اسلام‌آباد و با همراهی مدیر منطقه یک شهرداری و رئیس طرح ساماندهی تپه مرادآب، اظهار کرد: رسیدگی به مطالبات مردم این محدوده به‌ویژه در حوزه روشنایی معابر، نصب پایه و چراغ‌ها و بهسازی و آسفالت مسیرها، در اولویت مدیریت شهری قرار دارد.

وی با اشاره به درخواست‌های مردمی مبنی بر تداوم و امتداد خیابان شریعتی تا انتهای بلوار افزود: در این بازدید میدانی، مسائل و نیازهای زیرساختی منطقه بررسی شد و مقرر شد اقدامات لازم با هدف ارتقای ایمنی، رفاه و افزایش رضایتمندی شهروندان با سرعت بیشتری اجرایی شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مدیران شهری تصریح کرد: ارتباط مستقیم با مردم و بازدیدهای میدانی، نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌های دقیق و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی دارد.

سعیدی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌های شهری و پاسخگویی به مطالبات محلات کم‌برخوردار، از رویکردهای جدی شورای اسلامی شهر کرج است.

وی در پایان گفت: در همین راستا، پیگیری موضوعات مرتبط با دسترسی‌های شهری، ایمن‌سازی معابر و تکمیل شبکه‌های ارتباطی با هماهنگی مجموعه شهرداری و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ادامه خواهد داشت.

