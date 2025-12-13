خبرگزاری کار ایران
عضو شورای شهر کرج مطرح کرد؛

پیگیری مطالبات عمرانی شهروندان اسلام‌آباد در اولویت مدیریت شهری کرج

عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به بازدید میدانی از منطقه اسلام‌آباد، از پیگیری جدی مطالبات عمرانی شهروندان این محدوده به‌ویژه در حوزه روشنایی معابر، بهسازی و آسفالت مسیرها و ارتقای ایمنی شهری خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، حجت‌الاسلام علیرضا سعیدی، عضو شورای اسلامی شهر کرج، در حاشیه بازدید از منطقه اسلام‌آباد و با همراهی مدیر منطقه یک شهرداری و رئیس طرح ساماندهی تپه مرادآب، اظهار کرد: رسیدگی به مطالبات مردم این محدوده به‌ویژه در حوزه روشنایی معابر، نصب پایه و چراغ‌ها و بهسازی و آسفالت مسیرها، در اولویت مدیریت شهری قرار دارد.

وی با اشاره به درخواست‌های مردمی مبنی بر تداوم و امتداد خیابان شریعتی تا انتهای بلوار افزود: در این بازدید میدانی، مسائل و نیازهای زیرساختی منطقه بررسی شد و مقرر شد اقدامات لازم با هدف ارتقای ایمنی، رفاه و افزایش رضایتمندی شهروندان با سرعت بیشتری اجرایی شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مدیران شهری تصریح کرد: ارتباط مستقیم با مردم و بازدیدهای میدانی، نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌های دقیق و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی دارد.

سعیدی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌های شهری و پاسخگویی به مطالبات محلات کم‌برخوردار، از رویکردهای جدی شورای اسلامی شهر کرج است.

وی در پایان گفت: در همین راستا، پیگیری موضوعات مرتبط با دسترسی‌های شهری، ایمن‌سازی معابر و تکمیل شبکه‌های ارتباطی با هماهنگی مجموعه شهرداری و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ادامه خواهد داشت.

