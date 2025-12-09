خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت نام سی و هفتمین جشنواره امتنان در البرز آغاز شد

ثبت نام سی و هفتمین جشنواره امتنان در البرز آغاز شد
کد خبر : 1724887
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از آغاز ثبت نام سی و هفتمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه در استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حسین فلاح نژاد با اشاره به آغاز ثبت نام سی و هفتمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه استان، اظهار کرد: بنا بر ابلاغ وزارت متبوع، ثبت نام جشنواره امتنان از کارگران ، گروه های کار و واحدهای نمونه استان البرز در سال 1404 با هدف تجلیل از کارگران، گروه‌های کاری و واحدهای نمونه در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی از تاریخ 17 آذر لغایت 18 دی ماه 1404 آغاز شد و بر این اساس کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه استان می‌توانند برای شرکت در این جشنواره در تاریخ اعلام شده با مراجعه به سامانه emtenan.mcls.gov.ir و ورود اطلاعات و مستندات مربوط به دستاوردهای خود نسبت به ثبت‌نام در جشنواره اقدام کنند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هرسال برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود، برگزاری جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سطح کشور است. این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش اجرا خواهد‌شد.

فلاح نژاد تصریح کرد: متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سامانه مذکور ثبت نام کنند، پس از بررسی مدارک و مستندات در سامانه نفرات برتر معرفی در مراسمی در هفته کارگر از آنان تجلیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره امتنان با هدف تجلیل از کارگران، گروه‌های کاری و واحدهای نمونه در سه مرحله مقدماتی، استانی و کشوری هر ساله در کشور برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری