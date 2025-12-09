ثبت نام سی و هفتمین جشنواره امتنان در البرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حسین فلاح نژاد با اشاره به آغاز ثبت نام سی و هفتمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه استان، اظهار کرد: بنا بر ابلاغ وزارت متبوع، ثبت نام جشنواره امتنان از کارگران ، گروه های کار و واحدهای نمونه استان البرز در سال 1404 با هدف تجلیل از کارگران، گروه‌های کاری و واحدهای نمونه در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی از تاریخ 17 آذر لغایت 18 دی ماه 1404 آغاز شد و بر این اساس کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه استان می‌توانند برای شرکت در این جشنواره در تاریخ اعلام شده با مراجعه به سامانه emtenan.mcls.gov.ir و ورود اطلاعات و مستندات مربوط به دستاوردهای خود نسبت به ثبت‌نام در جشنواره اقدام کنند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هرسال برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود، برگزاری جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سطح کشور است. این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش اجرا خواهد‌شد.

فلاح نژاد تصریح کرد: متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سامانه مذکور ثبت نام کنند، پس از بررسی مدارک و مستندات در سامانه نفرات برتر معرفی در مراسمی در هفته کارگر از آنان تجلیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره امتنان با هدف تجلیل از کارگران، گروه‌های کاری و واحدهای نمونه در سه مرحله مقدماتی، استانی و کشوری هر ساله در کشور برگزار می‌شود.

