با حضور مدیرکل صمت البرز محقق شد؛
افتتاح شرکت دارویی در شهرک برکت/۱۳۶ پروژه جدید دارویی در حال احداث و آماده بهرهبرداری
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: بخش عمده صادرات دارویی ایران از این استان انجام میشود و در حال حاضر چهار قاره جهان مقصد محصولات دارویی البرز هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، در مراسم بهرهبرداری از شرکت تولیدی دارو در شهرک تخصصی صنعتی برکت، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، اظهار کرد: ارتباط وزارت صمت با صنعت دارو در سالهای اخیر عمق بیشتری یافته و البرز اکنون صاحب یکی از منسجمترین تشکلهای دارویی کشور است؛ تشکلی که در قالب «انجمن صنایع همگن دارویی البرز» فعالیت دارد و توانسته چهره صنعت دارویی استان را حرفهایتر و مطالبهگرتر کند.
به گفته وی سهم البرز در تولیدات دارویی کشور بیش از ۶۰ درصد است؛ آماری که آن را به مرکز اصلی تولید دارو، بهویژه در حوزههای دانشبنیان، زیستفناوری و هایتک تبدیل کرده است.
مدیرکل صمت البرز اعلام کرد بخش عمده صادرات دارویی ایران از این استان انجام میشود و در حال حاضر چهار قاره جهان مقصد محصولات دارویی البرز هستند.
وی از این دستاورد بهعنوان گواهی بر توان فناورانه و استانداردهای بینالمللی تولید در البرز یاد کرد.
در بخش دیگری از سخنان، انصاری از جهش پروژههای صنعتی دارو در استان خبر داد و گفت: استان البرز طی یک سال و نیم اخیر شاهد صدور مجوزهای متعدد و آغاز پروژههای عظیم دارویی بوده و طبق اعلام او ۱۳۶ طرح دارویی جدید در حال احداث و در آستانه بهرهبرداری قرار دارند؛ بخشی مربوط به امسال و بخشی دیگر برای سال آینده برنامهریزی شدهاند. به گفته انصاری، تحقق این طرحها میتواند جایگاه البرز را تا مرز ۵۰ درصد تولید داروی کشور ارتقا دهد.
وی همکاری نزدیک وزارت صمت و وزارت بهداشت را یکی از دلایل موفقیتهای اخیر دانست. به گفته انصاری، بسیاری از اختلافات سالهای گذشته، از جمله مسائل مربوط به خدمات فنی و مهندسی، هماکنون با تفاهم سازنده میان دو دستگاه برطرف شده است و این مدل همکاری بهعنوان الگوی ملی معرفی شده است.
مدیرکل صمت البرز تأکید کرد در حوزه تأمین ارز برای مواد اولیه و تجهیزات دارویی، تولیدکنندگان البرز کمترین میزان چالش را تجربه کردهاند. او خبر داد که تنها در سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای نوسازی خطوط تولید API و تجهیزات حیاتی این صنعت اختصاص یافته است؛ اقدامی که نیاز استان به بازسازی گسترده را برطرف کرده و البرز را در این حوزه در جایگاهی پیشرو قرار داده است.
انصاری در بخش پایانی سخنان خود چشمانداز اصلی صنعت داروی البرز را بر پایه شرکتهای دانشبنیان، زیستفناوری، تولید داروهای سنتتیک مؤثر و توسعه APIها دانست. او تأکید کرد سهم ۳۰ درصدی البرز از ارزش افزوده داروی کشور میتواند با این مسیر بهمراتب افزایش یابد و حتی بر GDP ملی اثرگذاری محسوس داشته باشد.
وی ضمن ابلاغ سلام استاندار البرز، افتتاح واحد جدید «آریا دارو» را نقطه عزیمت دیگری در مسیر جهانیشدن صنعت دارویی استان خواند و برای فعالان این حوزه آرزوی توفیق کرد.