در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
نمونهبرداری ۳۲۰ موردی از واحدهای تولیدی برای کدگذاری مشتقات نفتی در البرز / ۴۰۰ ارزیابی کالاهای وارداتی در گمرک
مدیرکل استاندارد استان البرز از انجام ۴۰۰ مورد نمونهبرداری و ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی در گمرک البرز طی هشتماهه نخست امسال خبر داد و گفت: تاکنون ۳۲۰ نمونهبرداری از واحدهای تولیدی برای کدگذاری مشتقات نفتی انجام شده است.
مسعود جوادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از ۴۰۰ مورد نمونهبرداری و ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری در گمرک پیام طی ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: از بازرگانان و تجار دعوت میکنیم برای صادرات محصولات خود از مزایا و امکانات منطقه ویژه اقتصادی پیام بهرهمند شوند.
مدیرکل استاندارد استان البرز با تاکید بر ارائه خدمات بدون وقفه به فعالان اقتصادی گفت: برای تشویق صادرکنندگان، این اداره کل آمادگی دارد در هر ساعت از شبانهروز خدمات لازم را به تجار و بازرگانان ارائه دهد و در این زمینه هیچ محدودیتی برای ما وجود ندارد.
این مسئول با اشاره به اهمیت توسعه فعالیتهای منطقه ویژه اقتصادی پیام، گفت: «سازمان ملی استاندارد از گسترش زیرساختها و ظرفیتهای این منطقه استقبال میکند و این موضوع میتواند به رونق صادرات و تسهیل فرآیندهای تجاری کمک کند.
جوادی همچنین از ۱۵ مورد نظارت و پایش عملکرد شرکتهای تصدیگر مستقر در گمرکات خبر داد و اضافه کرد: این نظارتها در راستای ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل گردش کار انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مشتقات نفتی اشاره کرد و توضیح داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۵ پرونده ارجاعشده از کارگروه مربوطه درباره ماهیت مشتقات نفتی توسط کارشناسان استاندارد البرز ارزیابی و آزمون شده است.
مدیرکل استاندارد البرز در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده در واحدهای تولیدی گفت: در مجموع ۳۲۰ نمونهبرداری بهمنظور کدگذاری مشتقات نفتی انجام شده که ۱۵۱ مورد آن بهصورت اختصاصی توسط این اداره کل انجام شده است.