به گزارش ایلنا از البرز، فتحی مدیرکل زندان‌های استان البرز ضمن گرامیداشت پژوهش و فناوری با اعلام این خبر، اظهار داشت: در این غرفه، مجموعه‌ای از دستاوردهای پژوهشی، علمی و کاربردی اداره‌کل زندان‌های استان شامل معرفی و رونمایی از کتاب‌ها و مقالات علمی در زمینه اصلاح و تربیت زندانیان و برپایی کارگاه‌های تخصصی و نشست های مشترک در حوزه زندانبانی مانند پابند الکترونیک و همچنین ارائه صنایع دستی تولیدی زندانیان برای بازدید عموم، از برنامه‌های مهم این نمایشگاه است که به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

در ادامه افزود: اداره کل زندان‌های استان البرز در هفته پژوهش و آموزش با همکاری مرکز تحقیقات علوم شناختی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مسابقه‌ای با عنوان «ایده‌ای برای رهایی پایدار زندانیان» بامحورهای بازپیوند با خانواده،توانمندسازی شناختی و رفتاری، جایگزین های خلاقانه جرم و فعالیت و فعالیت‌های سازنده، آموزش حقوقی و فرهنگ قانونی و مدل‌های کم هزینه نظارت پس از آزادی برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهداء خواهد کرد.

در پایان مدیرکل زندان‌های استان البرز تصریح کرد: هدف از حضور در این نمایشگاه، نگاه ویژه به رویکرد پژوهش‌محور در نظام زندانبانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی جامعه علمی و دانشگاهی برای اصلاح و تربیت و کاهش بازگشت مجدد آنان به زندان است.

این نمایشگاه به آدرس کرج نرسیده به پل فردیس جنب میدان امام حسین (ع) – مجتمع تجاری بل سنتر به مدت 3 روز پا برجاست.

