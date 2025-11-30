خبرگزاری کار ایران
برپایی غرفه اداره کل زندان‌های استان البرز در سیزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان

مدیرکل زندان‌های استان البرز گفت: به مناسبت آغاز هفته پژوهش وفناوری، غرفه اداره‌کل زندان‌های استان البرز در محل نمایشگاه پارک علم و فناوری استان با استقبال گسترده مسئولان استانی، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه پژوهش و نوآوری آغاز بکار کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، فتحی مدیرکل زندان‌های استان البرز ضمن گرامیداشت پژوهش و فناوری با اعلام این خبر، اظهار داشت: در این غرفه، مجموعه‌ای از دستاوردهای پژوهشی، علمی و کاربردی اداره‌کل زندان‌های استان شامل معرفی و رونمایی از کتاب‌ها و مقالات علمی در زمینه اصلاح و تربیت زندانیان و برپایی کارگاه‌های تخصصی و نشست های مشترک در حوزه زندانبانی مانند پابند الکترونیک و همچنین ارائه صنایع دستی تولیدی زندانیان برای بازدید عموم، از برنامه‌های مهم این نمایشگاه است که به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

در ادامه افزود: اداره کل زندان‌های استان البرز در هفته پژوهش و آموزش با همکاری مرکز تحقیقات علوم شناختی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مسابقه‌ای با عنوان «ایده‌ای برای رهایی پایدار زندانیان» بامحورهای بازپیوند با خانواده،توانمندسازی شناختی و رفتاری، جایگزین های خلاقانه جرم و فعالیت و فعالیت‌های سازنده، آموزش حقوقی و فرهنگ قانونی و مدل‌های کم هزینه نظارت پس از آزادی  برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهداء خواهد کرد. 

در پایان مدیرکل زندان‌های استان البرز تصریح کرد: هدف از حضور در این نمایشگاه، نگاه ویژه به رویکرد پژوهش‌محور در نظام زندانبانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی جامعه علمی و دانشگاهی برای اصلاح و تربیت و کاهش بازگشت مجدد آنان به زندان است. 

این نمایشگاه به آدرس کرج نرسیده به پل فردیس جنب میدان امام حسین (ع) – مجتمع تجاری بل سنتر به مدت 3 روز پا برجاست.  

