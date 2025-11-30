ایجاد غرفه های فروش مجازی برای مددجویان البرزی با هدف توسعه بازارهای نوین

به گزارش ایلنا از البرز، رضا البرزی از ایجاد ۱۲۳ غرفه فروش مجازی برای مددجویان از ابتدای سال تاکنون و برگزاری ۸ نمایشگاه حضوری با ۴۶ غرفه فروش در سطح استان خبر داد.

رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، با تشریح اقدامات این نهاد در حوزه بازاریابی و فروش محصولات مددجویان اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با پلتفرم‌های معتبر فروش مجازی، از ابتدای سال تاکنون ۱۲۳ مددجو شناسایی و برای هر یک غرفه اختصاصی فروش آنلاین ایجاد شده است. این اقدام با هدف توانمندسازی اقتصادی و فراهم‌سازی بسترهای فروش پایدار برای خانوارهای تحت حمایت انجام شده است.

وی افزود: در کنار توسعه فروش آنلاین، از ابتدای سال ۸ نمایشگاه فصلی در سطح استان برگزار کردیم که طی آن، ۴۶ غرفه فروش حضوری در اختیار مددجویان قرار گرفت تا امکان عرضه مستقیم محصولات و معرفی توانمندی‌های آنان فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد البرز با بیان اینکه توسعه بازار فروش یکی از پایه‌های مهم توانمندسازی اقتصادی مددجویان است، گفت: این فعالیت‌ها به‌صورت مستمر با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود و براساس گزارش‌های فروش، میزان بازدید و بازخورد مددجویان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا روند ارتقای معیشت پایدار با دقت بیشتری مدیریت شود.

وی با تأکید بر اینکه با توجه به تخصیص جدید اعتبارات وام‌های اشتغال در سال جاری، تعداد ۱۲۳ غرفه فعلی تا پایان سال افزایش خواهد یافت و تعداد بیشتری از مددجویان امکان ورود به بازارهای آنلاین را پیدا می‌کنند.

البرزی همچنین به عملکرد سال‌های گذشته اشاره کرد و توضیح داد: در سال‌های اخیر برای بیش از ۴۰۰ مددجو غرفه فروش مجازی ایجاد شده است که میانگین فروش ماهانه هر غرفه حدود ۵۰ میلیون تومان بوده و تأثیر قابل‌توجهی در تثبیت و افزایش درآمد این خانوارها داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: کمیته امداد البرز با توسعه زیرساخت‌های فروش آنلاین، برگزاری نمایشگاه‌ها و تسهیل دسترسی مددجویان به بازار، با جدیت مسیر توانمندسازی پایدار را دنبال می‌کند و این روند در ماه‌های آینده نیز تقویت خواهد شد.

انتهای پیام/