امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه برای ساماندهی گلزارهای مطهر شهدای کرج

امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه برای ساماندهی گلزارهای مطهر شهدای کرج
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز از امضای تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه با هدف ساماندهی، نگهداری و ارتقای خدمات در گلزارهای مطهر شهدای شهرستان کرج خبر داد.

به گزارش ایلنا از  البرز، امیرحسین دانش‌کهن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، اعلام کرد که تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه میان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، شهرداری کرج، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان و اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برای ساماندهی و ارتقای خدمات گلزارهای مطهر شهدای کرج به امضا رسیده است.

وی افزود:گلزارهای مطهر شهدا، نماد ایثار و فداکاری ملت ایران و یادگار مجاهدت‌های بزرگ این عزیزان است. امضای این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت حفظ حرمت شهدا، ارتقای وضعیت نگهداری و توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی در این اماکن مقدس است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز ادامه داد:بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، نظافت، ساماندهی، زیباسازی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در گلزارهای امامزاده محمد(ع)، امامزاده طاهر(ع) و امامزاده حیدر(ع) با مشارکت همه جانبه چهار دستگاه اجرایی استان انجام خواهد شد. هدف از این همکاری یکپارچه، افزایش کیفیت خدمات به خانواده‌های معظم شهدا و زائران و پاسداشت شأن والای این اماکن مقدس است.

دانش‌کهن همچنین تأکید کرد:هماهنگی دستگاه‌ها موجب می‌شود هیچ خللی در رسیدگی به گلزارهای شهدا ایجاد نشود و تمامی اقدامات در قالب برنامه‌ای منسجم و پایدار اجرا گردد. بنیاد شهید استان البرز متعهد است این مسیر را با جدیت دنبال کند تا یاد و نام شهدای عزیز همواره زنده بماند.

وی در پایان خاطرنشان کرد:این تفاهم‌نامه در ۱۰ ماده و چهار نسخه تنظیم شده و از زمان ابلاغ، به مدت سه سال اعتبار دارد و بنیاد شهید و سایر دستگاه‌ها موظف به اجرای کامل مفاد آن هستند.

