رشد ۱۵.۵ درصدی صدور گواهی ایمنی آسانسور در البرز / صدور ۱۸۱۹ گواهی از ابتدای سال

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد استان البرز با اشاره به الزامی‌بودن دریافت گواهی ایمنی اولیه و ادواری برای تمام آسانسورهای برقی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت‌های بیمه مکلف‌اند از بیمه‌کردن آسانسورهای فاقد تأییدیه استاندارد خودداری کنند.

وی با بیان اینکه «آسانسور، دروازه‌ای به سوی ایمنی یا حادثه است»، افزود: یک خطای کوچک در طراحی، نصب یا تعمیر می‌تواند جان ساکنان ساختمان را تهدید کند. بنابراین هرگونه عملیات نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور فقط باید توسط شرکت‌های دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود و اقدامات شرکت‌های فاقد مجوز می‌تواند خسارات جدی برای مصرف‌کننده به همراه داشته باشد.

مدیرکل استاندارد البرز ادامه داد: پس از انجام عملیات نصب یا تعمیر توسط شرکت‌های دارای مجوز و ثبت درخواست در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور، فرآیند بازرسی توسط شرکت‌های بازرسی تأییدصلاحیت‌شده آغاز می‌شود و در صورت نبود مغایرت با الزامات استاندارد، گواهی ایمنی به‌صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.

جوادی با اشاره به عملکرد استان از ابتدای سال تاکنون گفت: در این مدت، ۱۸۱۹ گواهی ایمنی آسانسور صادر شده که شامل یک‌هزار و ۳۳ گواهی اولیه، ۷۵۹ گواهی ادواری و ۲۷ گواهی تأیید نوع است.

وی اضافه کرد: صدور گواهی‌های ادواری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز ۵.۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل استاندارد البرز با تأکید بر جدی‌گرفتن هشدارهای این اداره‌کل از سوی مدیران ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری گفت: ضروری است مدیران ساختمان نسبت به دریافت گواهی اولیه آسانسورهای نصب‌شده اقدام کرده و قبل از پایان اعتبار یک‌ساله این گواهی‌ها، نسبت به تمدید و اخذ گواهی ادواری اقدام کنند.

عضو شورای معاونین سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: امکان ثبت‌نام متقاضیان و اطلاع از شرایط در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی lift.inso.gov.ir فراهم است و شهروندان می‌توانند تمامی مراحل را از طریق این سامانه دنبال کنند.

جوادی در پایان گفت: شرایط ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز نیز در درگاه ملی مجوزها در بخش ایمنی آسانسور در دسترس عموم قرار دارد.

