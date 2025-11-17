خبرگزاری کار ایران
مدیرکل استاندارد البرز خبر داد:

رشد ۱۵.۵ درصدی صدور گواهی ایمنی آسانسور در البرز / صدور ۱۸۱۹ گواهی از ابتدای سال

مدیرکل استاندارد استان البرز از صدور یک‌هزار و ۸۱۹ گواهی ایمنی آسانسور به‌صورت الکترونیکی از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: صدور گواهی‌های ادواری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد استان البرز با اشاره به الزامی‌بودن دریافت گواهی ایمنی اولیه و ادواری برای تمام آسانسورهای برقی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت‌های بیمه مکلف‌اند از بیمه‌کردن آسانسورهای فاقد تأییدیه استاندارد خودداری کنند.

وی با بیان اینکه «آسانسور، دروازه‌ای به سوی ایمنی یا حادثه است»، افزود: یک خطای کوچک در طراحی، نصب یا تعمیر می‌تواند جان ساکنان ساختمان را تهدید کند. بنابراین هرگونه عملیات نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور فقط باید توسط شرکت‌های دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود و اقدامات شرکت‌های فاقد مجوز می‌تواند خسارات جدی برای مصرف‌کننده به همراه داشته باشد.

مدیرکل استاندارد البرز ادامه داد: پس از انجام عملیات نصب یا تعمیر توسط شرکت‌های دارای مجوز و ثبت درخواست در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور، فرآیند بازرسی توسط شرکت‌های بازرسی تأییدصلاحیت‌شده آغاز می‌شود و در صورت نبود مغایرت با الزامات استاندارد، گواهی ایمنی به‌صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.

جوادی با اشاره به عملکرد استان از ابتدای سال تاکنون گفت: در این مدت، ۱۸۱۹ گواهی ایمنی آسانسور صادر شده که شامل یک‌هزار و ۳۳ گواهی اولیه، ۷۵۹ گواهی ادواری و ۲۷ گواهی تأیید نوع است.

وی اضافه کرد: صدور گواهی‌های ادواری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز ۵.۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل استاندارد البرز با تأکید بر جدی‌گرفتن هشدارهای این اداره‌کل از سوی مدیران ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری گفت: ضروری است مدیران ساختمان نسبت به دریافت گواهی اولیه آسانسورهای نصب‌شده اقدام کرده و قبل از پایان اعتبار یک‌ساله این گواهی‌ها، نسبت به تمدید و اخذ گواهی ادواری اقدام کنند.

عضو شورای معاونین سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: امکان ثبت‌نام متقاضیان و اطلاع از شرایط در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی lift.inso.gov.ir فراهم است و شهروندان می‌توانند تمامی مراحل را از طریق این سامانه دنبال کنند.

جوادی در پایان گفت: شرایط ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز نیز در درگاه ملی مجوزها در بخش ایمنی آسانسور در دسترس عموم قرار دارد.

