خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسهیلات ترجیحی ۴ تا ۱۵ درصدی برای تولید؛ حمایت مالی بی‌سابقه از واحدهای صنعتی و صنفی استان

تسهیلات ترجیحی ۴ تا ۱۵ درصدی برای تولید؛ حمایت مالی بی‌سابقه از واحدهای صنعتی و صنفی استان
کد خبر : 1714830
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت معدن تجارت البرز گفت: نخستین تفاهم‌نامه همکاری برای اعطای تسهیلات یارانه‌ای به واحدهای تولیدی استان البرز با حضور نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه کرج، میان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد انصاری اظهار کرد: نخستین تفاهم‌نامه همکاری برای اعطای تسهیلات یارانه‌ای به واحدهای تولیدی استان البرز امروز با حضور شیرین‌زاد، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و دکتر مهرور، معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج، میان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به امضا رسید.

وی افزود: این تفاهم‌نامه با هدف تسهیل تأمین مالی واحدهای صنعتی و صنفی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، احیای واحدهای راکد، نوسازی صنایع و توسعه اشتغال پایدار طراحی شده است.

مدیرکل صمت البرز، گفت: این تفاهم‌نامه نقطه عطفی در مسیر حمایت مالی از تولید استان است. با اجرای آن، روند تأمین مالی واحدهای صنعتی، صنفی و دانش‌بنیان به شکل چشمگیری تسهیل می‌شود و موانع عمده توسعه تولید در استان برطرف خواهد شد.

وی افزود: اولویت ما تأمین مالی واحدهای کوچک، دانش‌بنیان‌ها، واحدهای صادرات‌محور و احیای واحدهای راکد است. تسهیلات یارانه‌ای با نرخ ترجیحی ۴ تا ۱۵ درصدی به طرح‌های واجد شرایط اختصاص می‌یابد که می‌تواند جهشی محسوس در تولید استان ایجاد کند.

مدیرکل صمت البرز همچنین بر نقش کلیدی این اداره‌کل در شناسایی، بررسی و معرفی واحدهای مشمول تأکید کرد و گفت: هیچ طرح مولد و اشتغال‌زا نباید به دلیل کمبود منابع مالی متوقف بماند. ما با دقت و نظارت کامل، این تسهیلات را در مسیر رشد تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی هدایت خواهیم کرد.

این مسئول ادامه داد: از جمله محورهای کلیدی این تفاهم‌نامه می‌توان به نوسازی صنایع پیشران، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین ژنراتور برای واحدهای اولویت‌دار، دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و افزایش ظرفیت تولید اشاره کرد.

انصاری با اشاره به اهمیت نظارت مشترک صمت و بنیاد برکت بر اجرای مفاد این تفاهم نامه گفت: نظارت دقیق و شفاف، تضمین می‌کند که منابع مالی دقیقاً در همان حوزه‌هایی مصرف شود که موجب افزایش بهره‌وری، اشتغال پایدار و تقویت تاب‌آوری صنعتی استان می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید، افزایش ظرفیت واحدهای فعال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد. با توجه به تنوع صنعتی و معدنی البرز، استان از این توافق بهره‌مندی قابل توجهی خواهد داشت و گامی مهم در مسیر جهش تولید برداشته می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ