به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد انصاری اظهار کرد: نخستین تفاهم‌نامه همکاری برای اعطای تسهیلات یارانه‌ای به واحدهای تولیدی استان البرز امروز با حضور شیرین‌زاد، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و دکتر مهرور، معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج، میان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به امضا رسید.

وی افزود: این تفاهم‌نامه با هدف تسهیل تأمین مالی واحدهای صنعتی و صنفی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، احیای واحدهای راکد، نوسازی صنایع و توسعه اشتغال پایدار طراحی شده است.

مدیرکل صمت البرز، گفت: این تفاهم‌نامه نقطه عطفی در مسیر حمایت مالی از تولید استان است. با اجرای آن، روند تأمین مالی واحدهای صنعتی، صنفی و دانش‌بنیان به شکل چشمگیری تسهیل می‌شود و موانع عمده توسعه تولید در استان برطرف خواهد شد.

وی افزود: اولویت ما تأمین مالی واحدهای کوچک، دانش‌بنیان‌ها، واحدهای صادرات‌محور و احیای واحدهای راکد است. تسهیلات یارانه‌ای با نرخ ترجیحی ۴ تا ۱۵ درصدی به طرح‌های واجد شرایط اختصاص می‌یابد که می‌تواند جهشی محسوس در تولید استان ایجاد کند.

مدیرکل صمت البرز همچنین بر نقش کلیدی این اداره‌کل در شناسایی، بررسی و معرفی واحدهای مشمول تأکید کرد و گفت: هیچ طرح مولد و اشتغال‌زا نباید به دلیل کمبود منابع مالی متوقف بماند. ما با دقت و نظارت کامل، این تسهیلات را در مسیر رشد تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی هدایت خواهیم کرد.

این مسئول ادامه داد: از جمله محورهای کلیدی این تفاهم‌نامه می‌توان به نوسازی صنایع پیشران، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین ژنراتور برای واحدهای اولویت‌دار، دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و افزایش ظرفیت تولید اشاره کرد.

انصاری با اشاره به اهمیت نظارت مشترک صمت و بنیاد برکت بر اجرای مفاد این تفاهم نامه گفت: نظارت دقیق و شفاف، تضمین می‌کند که منابع مالی دقیقاً در همان حوزه‌هایی مصرف شود که موجب افزایش بهره‌وری، اشتغال پایدار و تقویت تاب‌آوری صنعتی استان می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید، افزایش ظرفیت واحدهای فعال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد. با توجه به تنوع صنعتی و معدنی البرز، استان از این توافق بهره‌مندی قابل توجهی خواهد داشت و گامی مهم در مسیر جهش تولید برداشته می‌شود.

