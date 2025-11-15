به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حسین کلانتری در نشست خبری به برنامه‌های هفته پژوهش استان البرز اشاره کرد و اظهار داشت: این برنامه‌ها از یکم تا دهم آذرماه برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه نیز هفدهم آذر در سالن شهید سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد کرج و دبیر ستاد هفته پژوهش، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که این برنامه‌ها با همکاری مستقیم «یاران و همکاران استانداری» به ریاست دکتر پژوهش استاندار البرز طراحی شده است.

کلانتری با اشاره به ثبت ۴۸ هزار اثر در سال گذشته گفت: امسال پیش‌بینی می‌کنیم تعداد آثار به بیش از ۵۰ هزار اثر در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری برسد.

وی تأکید کرد که پژوهش زمانی «معنا و مفهوم پیدا می‌کند» که به طرح عملیاتی و حل مسئله منجر شود.

کلانتری افزود: بسیاری از پایان‌نامه‌ها جمع‌آوری می‌شود اما تبدیل آنها به طرح کاربردی نیازمند ساختار داوری منسجم است؛ نقصی که باید جدی گرفته شود.

دبیر ستاد هفته پژوهش در ارتباط با برنامه‌ریزی برای جلوگیری از پژوهش‌های تکراری، گفت: این نکته‌ای بسیار مهم است. تلاش کرده‌ایم ساختار ارزیابی و داوری آثار نسبت به سال‌های گذشته جدی‌تر شود تا پژوهش‌هایی که اصول علمی را رعایت کرده‌اند—even اگر کوتاه باشند—دیده شوند و هدایت شوند. ارزش پژوهش صرفاً به رتبه‌بندی نیست؛ هر پژوهشگر زحمت می‌کشد و باید در جایگاه خود دیده شود.

وی اضافه کرد: آنچه اهمیت دارد این است که پژوهش به حل مسئله برسد. اگر پایان‌نامه یا طرحی بتواند مشکلی از استان یا کشور حل کند، ارزشمند است و باید حمایت شود.

کلانتری با اشاره به ضرورت پیوند پژوهش و صنعت گفت: ارتباط دانشگاه با صنایع بزرگ از جمله صنایع غذایی، خودروسازی و حوزه کشاورزی به طور جدی دنبال می‌شود. در طول هفته پژوهش چهار رویداد رقابتی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، فارسی و دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد تا مسائل واقعی استان به پژوهشگران ارائه شود.

وی افزود: در دانشگاه آزاد اعلام کرده‌ایم اگر پژوهشگری، حتی خارج از این دانشگاه، محصول فناورانه‌ای دارد که می‌تواند مشکلی از کشور یا استان را حل کند، آماده سرمایه‌گذاری هستیم. مثل طرحی که یکی از پژوهشگران ما برای نرم‌افزار مدیریت بحران آب ارائه کرد؛ ما گفتیم هر میزان سرمایه لازم باشد برای تکمیل آن تأمین می‌کنیم.

کلانتری همچنین به پروژه‌های فناوری همچون استخراج فلزات گران‌بها از بردهای الکترونیکی اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری پژوهشی واقعی هستند که استان را در مسیر نوآوری قرار می‌دهند.

این مسئول تصریح کرد: ستاد هفته پژوهش به ریاست استاندار البرز تشکیل شده و ۱۴ دبیر تخصصی از نهادهایی چون شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، پارک علم و فناوری، شورای شهر، دادگستری و دانشگاه‌ها در آن مشارکت دارند.

به گفته کلانتری، تمامی دانشگاه‌ها و دستگاه‌ها نیز جشنواره‌های داخلی خود را دارند، اما در هفته پژوهش تعامل میان آنها بسیار گسترده است و جلسات تخصصی مشترک برای حل چالش‌های استان—از جمله موضوع فاضلاب صنعتی—برگزار می‌شود.

دبیر ستاد هفته پژوهش درباره عملکرد سال گذشته گفت: در سال‌هایی که دانشگاه آزاد متولی بود، البرز در رتبه اول کشور قرار گرفت. سال گذشته به دلیل تغییر ساختار داوری نتوانستیم رتبه اول را کسب کنیم. اما هدف‌گذاری ما برای امسال بازگشت به رتبه نخست کشور است.

وی افزود: این موضوع تنها با همکاری دانشگاه‌ها، دستگاه‌ها و رسانه‌ها محقق می‌شود. نقش رسانه‌ها در کسب امتیازات ملی قابل انکار نیست.

کلانتری یادآور شد: در مراسم امسال حداقل ۲۰ زن پژوهشگر و فناور برای نخستین بار معرفی و تقدیر می‌شوند. همچنین از مراکز رشد برتر، طرح‌های فناورانه، پژوهشگران برگزیده، دانش‌آموزان، معلمان و کارآفرینان نمونه تقدیر خواهد شد.

به گفته کلانتری، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری به مدت یک هفته میزبان پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعتگران و علاقه‌مندان خواهد بود. در این نمایشگاه توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های راهبردی استان و پروژه‌های حل مسئله ارائه می‌شود. از همه عزیزان دعوت می‌کنیم در این رویداد حضور داشته باشند.

