خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

البرز در مسیر استان‌های امن کشور/امنیت از دل محلات شکل می‌گیرد

البرز در مسیر استان‌های امن کشور/امنیت از دل محلات شکل می‌گیرد
کد خبر : 1711724
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز از کاهش ۴۰ درصدی جرایم خشن در استان خبر داد و گفت: اجرای طرح‌های محله‌محور، تقویت ارتباط مردم با مدیران محلی و توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در کنار توسعه صنعتی، موجب ارتقای شاخص‌های امنیتی در البرز شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، قدرت‌الله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز عصر امروز در نشست تبیین وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان و کشور که با حضور مشاور سیاسی دفتر رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های رسمی، استان البرز در سال جاری با کاهش ۴۰ درصدی جرایم خشن از جمله زورگیری، شرارت، جرایم خرد، مسلحانه و قتل مواجه بوده و در شاخص‌های امنیتی، در میان استان‌های امن کشور قرار گرفته است.

وی افزود: برای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش رضایت‌مندی مردم، طرح شبکه محله‌محور در ۳۰۰ محله استان راه‌اندازی شده و تاکنون بیش از ۸۲ نشست با مدیران محلات برگزار شده است. هدف از این طرح، مشارکت دادن مردم در تصمیم‌سازی‌های محلی و حل مسائل اجتماعی از درون محلات است.

سیف با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی البرز تصریح کرد: این استان با جمعیتی نزدیک به چهار میلیون نفر و قرار گرفتن در همجواری پایتخت، از یک سو از فرصت‌های توسعه صنعتی و اقتصادی بهره‌مند است و از سوی دیگر، با چالش‌هایی در حوزه زیرساخت‌های فرهنگی، ورزشی و خدمات درمانی روبه‌روست.

وی ادامه داد: وجود ۱۳ شهرک صنعتی فعال و بیش از سه‌هزار واحد تولیدی و صنعتی، ظرفیت بزرگی برای اشتغال و رشد اقتصادی فراهم کرده است. در عین حال، این شرایط سبب مهاجرت گسترده هموطنان به البرز شده که به این جمعیت باید اتباع خارجی را نیز افزود؛ با این حال، از سال گذشته تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر از اتباع بیگانه به کشور خود بازگشته‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به جایگاه علمی استان نیز گفت: بیش از ۱۵۰ هزار دانشجو در ۱۰۹ مرکز آموزش عالی و دانشگاهی البرز مشغول تحصیل هستند که این امر نشان‌دهنده تمرکز بالای جمعیت جوان و تحصیل‌کرده در استان است.

وی در ادامه درباره وضعیت سیاسی البرز خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۲ حزب شناسنامه‌دار در استان فعالیت دارند که شامل جریان‌های اصلاح‌طلب و اصولگراست و نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد به تعداد احزاب افزوده شده است. تعامل مثبت و همکاری میان گروه‌های سیاسی در البرز، فضای مناسبی برای گفت‌وگو و مشارکت سیاسی فراهم کرده است.

سیف در پایان تأکید کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده انسانی، صنعتی و علمی، استان البرز می‌تواند به یکی از استان‌های پیشرو در حوزه امنیت اجتماعی، توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ