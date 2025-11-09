به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، قدرت‌الله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز عصر امروز در نشست تبیین وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان و کشور که با حضور مشاور سیاسی دفتر رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های رسمی، استان البرز در سال جاری با کاهش ۴۰ درصدی جرایم خشن از جمله زورگیری، شرارت، جرایم خرد، مسلحانه و قتل مواجه بوده و در شاخص‌های امنیتی، در میان استان‌های امن کشور قرار گرفته است.

وی افزود: برای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش رضایت‌مندی مردم، طرح شبکه محله‌محور در ۳۰۰ محله استان راه‌اندازی شده و تاکنون بیش از ۸۲ نشست با مدیران محلات برگزار شده است. هدف از این طرح، مشارکت دادن مردم در تصمیم‌سازی‌های محلی و حل مسائل اجتماعی از درون محلات است.

سیف با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی البرز تصریح کرد: این استان با جمعیتی نزدیک به چهار میلیون نفر و قرار گرفتن در همجواری پایتخت، از یک سو از فرصت‌های توسعه صنعتی و اقتصادی بهره‌مند است و از سوی دیگر، با چالش‌هایی در حوزه زیرساخت‌های فرهنگی، ورزشی و خدمات درمانی روبه‌روست.

وی ادامه داد: وجود ۱۳ شهرک صنعتی فعال و بیش از سه‌هزار واحد تولیدی و صنعتی، ظرفیت بزرگی برای اشتغال و رشد اقتصادی فراهم کرده است. در عین حال، این شرایط سبب مهاجرت گسترده هموطنان به البرز شده که به این جمعیت باید اتباع خارجی را نیز افزود؛ با این حال، از سال گذشته تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر از اتباع بیگانه به کشور خود بازگشته‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به جایگاه علمی استان نیز گفت: بیش از ۱۵۰ هزار دانشجو در ۱۰۹ مرکز آموزش عالی و دانشگاهی البرز مشغول تحصیل هستند که این امر نشان‌دهنده تمرکز بالای جمعیت جوان و تحصیل‌کرده در استان است.

وی در ادامه درباره وضعیت سیاسی البرز خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۲ حزب شناسنامه‌دار در استان فعالیت دارند که شامل جریان‌های اصلاح‌طلب و اصولگراست و نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد به تعداد احزاب افزوده شده است. تعامل مثبت و همکاری میان گروه‌های سیاسی در البرز، فضای مناسبی برای گفت‌وگو و مشارکت سیاسی فراهم کرده است.

سیف در پایان تأکید کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده انسانی، صنعتی و علمی، استان البرز می‌تواند به یکی از استان‌های پیشرو در حوزه امنیت اجتماعی، توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی کشور تبدیل شود.

