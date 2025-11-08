به گزارش ایلنا از البرز، جلسه نهضت مدرسه‌سازی استان روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد. در این نشست، راهکارهای توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای بهره‌وری انرژی در مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مجتبی عبداللهی استاندار البرز بر ضرورت تجهیز تمامی مدارس در حال ساخت و موجود استان به پنل‌های خورشیدی تأکید کردند تا علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در میان دانش‌آموزان برداشته شود.

مقرر شد روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام مدرسه‌سازی با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تخصیص به‌موقع منابع مالی با سرعت بیشتری دنبال شود تا دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان از فضای آموزشی ایمن و استاندارد بهره‌مند شوند.

در پایان استاندار البرز ضمن قدردانی از تلاش‌های خیران مدرسه‌ساز، بر ادامه حمایت‌ها و همکاری‌های بین‌دستگاهی برای تحقق اهداف نهضت مدرسه‌سازی تأکید کرد.

