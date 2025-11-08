خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید استاندار البرز بر تجهیز مدارس استان به پنل خورشیدی/روند تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی تسریع شود

تأکید استاندار البرز بر تجهیز مدارس استان به پنل خورشیدی/روند تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی تسریع شود
کد خبر : 1711094
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار البرز در جلسه نهضت مدرسه‌سازی استان، بر لزوم استفاده از انرژی‌های پاک در مدارس و تسریع روند اجرای پروژه‌های در دست ساخت تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، جلسه نهضت مدرسه‌سازی استان روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد. در این نشست، راهکارهای توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای بهره‌وری انرژی در مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مجتبی عبداللهی استاندار البرز بر ضرورت تجهیز تمامی مدارس در حال ساخت و موجود استان به پنل‌های خورشیدی تأکید کردند تا علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در میان دانش‌آموزان برداشته شود.

مقرر شد روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام مدرسه‌سازی با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تخصیص به‌موقع منابع مالی با سرعت بیشتری دنبال شود تا دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان از فضای آموزشی ایمن و استاندارد بهره‌مند شوند.

در پایان استاندار البرز ضمن قدردانی از تلاش‌های خیران مدرسه‌ساز، بر ادامه حمایت‌ها و همکاری‌های بین‌دستگاهی برای تحقق اهداف نهضت مدرسه‌سازی تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ