۶۰۰ نفر در نخستین دوره مسابقه بزرگ زبان انگلیسی «لینگوکاپ» شرکت کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا اسکندریان در حاشیه برگزاری این رویداد اظهار کرد: جهاد دانشگاهی پرورش سرمایه انسانی و کشف استعداد در میان نسل نوجوان را مأموریت خود می‌داند و برگزاری این مسابقه در همین راستا و با حضور گسترده دانش‌آموزان انجام شد.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان برای نخستین‌بار وارد فضای دانشگاهی شدند و هدف از میزبانی مسابقه در محیط دانشگاه، آشنایی آنان با فضای واقعی آموزش عالی، رشته‌های مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی و ظرفیت‌های علمی این حوزه بود.

رئیس جهاد دانشگاهی البرز تصریح کرد: آزمون این مسابقه در پنج سطح زبان انگلیسی برگزار شد و پس از آن، شرکت‌کنندگان در قالب اردوی نیم‌روزه از موزه‌ها و بخش‌های علمی دانشکده بازدید کردند.

اسکندریان ادامه داد: علاوه بر بازدید از موزه و فضاهای علمی، دانش‌آموزان تا زمان اعلام نتایج در فعالیت‌های شناختی و مهارت‌محور حضور یافتند تا شناخت دقیق‌تری از توانایی‌ها و علایق خود به دست آورند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه این رقابت‌ها گفت: برگزیدگان در پنج سطح معرفی و تقدیر شدند و برای تمامی شرکت‌کنندگان نیز لوح یادبود و گواهی حضور در نظر گرفته شد تا حس مشارکت و انگیزه ادامه مسیر در آنان تقویت شود.

رئیس جهاد دانشگاهی البرز با بیان اینکه هدف اصلی مسابقه تنها سنجش مهارت زبان انگلیسی نبود، افزود: این برنامه درواقع تلاشی برای ایجاد یک تجربه واقعی دانشگاهی، تقویت اعتمادبه‌نفس، کشف استعداد و ایجاد ارتباط میان دانش‌آموزان و فضای علمی کشور است.

وی با اشاره به شعار این دوره از مسابقات مبنی بر «آشنایی زودهنگام با دانشگاه» گفت: انتخاب رشته در سال آخر مدرسه دیر است؛ نوجوان باید پیش از آن با رشته‌های دانشگاهی و علایق شخصی خود آشنا شود تا تصمیمی آگاهانه بگیرد.

اسکندریان درباره رده سنی شرکت‌کنندگان توضیح داد: گروه سنی شرکت‌کنندگان از ۹ سال به بالا بود و تنها شرط حضور، نداشتن مدرک دانشگاهی بود تا فضای رقابت در سطح کودکان و نوجوانان باقی بماند.

وی ضمن قدردانی از همکاری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همکاری این دانشکده در تأمین فضا، امکانات و پشتیبانی علمی، امکان برگزاری مسابقه در سطحی حرفه‌ای و منظم را فراهم کرد.

اسکندریان همچنین از همراهی سازمان فرهنگی، اجتماعی و هنری شهرداری کرج قدردانی کرد و گفت: اطلاع‌رسانی شهری و رسانه‌ای این مسابقه با همکاری این سازمان انجام شد که جای تقدیر دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی البرز درباره نحوه مشارکت خانواده‌ها در دوره‌های بعدی مسابقات نیز گفت: اطلاعات مربوط به رویدادها، ثبت‌نام و دوره‌های آموزشی از طریق سایت رسمی جهاد دانشگاهی و مراکز آموزشی این نهاد در فردیس، گلشهر، عظیمیه، مهستان، محمدشهر و رجایی‌شهر قابل دسترسی است.

وی افزود: جهاد دانشگاهی با گسترش مراکز آموزشی در نقاط مختلف استان، دسترسی خانواده‌ها و دانش‌آموزان را آسان‌تر کرده تا علاقه‌مندان برای حضور در رقابت‌های علمی و مهارتی با محدودیت مواجه نشوند.

اسکندریان در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای تداوم این رویداد گفت: مسابقه «لینگوکاپ» در قالب یک طرح آزمایشی آغاز شد، اما با استقبال گسترده خانواده‌ها و زبان‌آموزان، برگزاری دوره‌های بعدی آن در دستور کار قرار گرفته است.

