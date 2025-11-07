خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جهاد دانشگاهی البرز خبر داد:

۶۰۰ نفر در نخستین دوره مسابقه بزرگ زبان انگلیسی «لینگوکاپ» شرکت کردند

۶۰۰ نفر در نخستین دوره مسابقه بزرگ زبان انگلیسی «لینگوکاپ» شرکت کردند
کد خبر : 1710666
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز از برگزاری نخستین دوره مسابقه بزرگ زبان انگلیسی «لینگوکاپ» با حضور حدود ۶۰۰ دانش‌آموز در پنج سطح رقابتی خبر داد و تأکید کرد: سرمایه‌گذاری روی نوجوانان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و جهاد دانشگاهی آماده است تا تمامی ظرفیت‌های علمی خود را در مسیر توانمندسازی نسل جدید قرار دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا اسکندریان در حاشیه برگزاری این رویداد اظهار کرد: جهاد دانشگاهی پرورش سرمایه انسانی و کشف استعداد در میان نسل نوجوان را مأموریت خود می‌داند و برگزاری این مسابقه در همین راستا و با حضور گسترده دانش‌آموزان انجام شد.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان برای نخستین‌بار وارد فضای دانشگاهی شدند و هدف از میزبانی مسابقه در محیط دانشگاه، آشنایی آنان با فضای واقعی آموزش عالی، رشته‌های مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی و ظرفیت‌های علمی این حوزه بود.

رئیس جهاد دانشگاهی البرز تصریح کرد: آزمون این مسابقه در پنج سطح زبان انگلیسی برگزار شد و پس از آن، شرکت‌کنندگان در قالب اردوی نیم‌روزه از موزه‌ها و بخش‌های علمی دانشکده بازدید کردند.

اسکندریان ادامه داد: علاوه بر بازدید از موزه و فضاهای علمی، دانش‌آموزان تا زمان اعلام نتایج در فعالیت‌های شناختی و مهارت‌محور حضور یافتند تا شناخت دقیق‌تری از توانایی‌ها و علایق خود به دست آورند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه این رقابت‌ها گفت: برگزیدگان در پنج سطح معرفی و تقدیر شدند و برای تمامی شرکت‌کنندگان نیز لوح یادبود و گواهی حضور در نظر گرفته شد تا حس مشارکت و انگیزه ادامه مسیر در آنان تقویت شود.

رئیس جهاد دانشگاهی البرز با بیان اینکه هدف اصلی مسابقه تنها سنجش مهارت زبان انگلیسی نبود، افزود: این برنامه درواقع تلاشی برای ایجاد یک تجربه واقعی دانشگاهی، تقویت اعتمادبه‌نفس، کشف استعداد و ایجاد ارتباط میان دانش‌آموزان و فضای علمی کشور است.

وی با اشاره به شعار این دوره از مسابقات مبنی بر «آشنایی زودهنگام با دانشگاه» گفت: انتخاب رشته در سال آخر مدرسه دیر است؛ نوجوان باید پیش از آن با رشته‌های دانشگاهی و علایق شخصی خود آشنا شود تا تصمیمی آگاهانه بگیرد.

اسکندریان درباره رده سنی شرکت‌کنندگان توضیح داد: گروه سنی شرکت‌کنندگان از ۹ سال به بالا بود و تنها شرط حضور، نداشتن مدرک دانشگاهی بود تا فضای رقابت در سطح کودکان و نوجوانان باقی بماند.

وی ضمن قدردانی از همکاری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همکاری این دانشکده در تأمین فضا، امکانات و پشتیبانی علمی، امکان برگزاری مسابقه در سطحی حرفه‌ای و منظم را فراهم کرد.

اسکندریان همچنین از همراهی سازمان فرهنگی، اجتماعی و هنری شهرداری کرج قدردانی کرد و گفت: اطلاع‌رسانی شهری و رسانه‌ای این مسابقه با همکاری این سازمان انجام شد که جای تقدیر دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی البرز درباره نحوه مشارکت خانواده‌ها در دوره‌های بعدی مسابقات نیز گفت: اطلاعات مربوط به رویدادها، ثبت‌نام و دوره‌های آموزشی از طریق سایت رسمی جهاد دانشگاهی و مراکز آموزشی این نهاد در فردیس، گلشهر، عظیمیه، مهستان، محمدشهر و رجایی‌شهر قابل دسترسی است.

وی افزود: جهاد دانشگاهی با گسترش مراکز آموزشی در نقاط مختلف استان، دسترسی خانواده‌ها و دانش‌آموزان را آسان‌تر کرده تا علاقه‌مندان برای حضور در رقابت‌های علمی و مهارتی با محدودیت مواجه نشوند.

اسکندریان در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای تداوم این رویداد گفت: مسابقه «لینگوکاپ» در قالب یک طرح آزمایشی آغاز شد، اما با استقبال گسترده خانواده‌ها و زبان‌آموزان، برگزاری دوره‌های بعدی آن در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ