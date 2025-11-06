ثبت ۱۹ میلیون تردد بیناستانی در البرز طی مهرماه / فاز نهایی تعریض آزادراه کرج–قزوین زیر بار ترافیکی رفت
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از ثبت حدود ۱۹ میلیون تردد بیناستانی در محورهای مواصلاتی استان طی مهرماه خبر داد و اعلام کرد: فاز سوم و نهایی پروژه تعریض آزادراه کرج–قزوین حد فاصل گلشهر تا پل حسینآباد نیز با هدف روانسازی ترافیک، زیر بار عبور و مرور رفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، داریوش باقرجوان، سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز، با اعلام آخرین آمار ترددهای جادهای در مهرماه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بر اساس دادههای استخراجشده از ۵۵ دستگاه سامانه ترددشمار در محورهای مواصلاتی استان، در این ماه ۱۸ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۳۰۳ تردد بیناستانی به ثبت رسیده است.
وی افزود: از این میزان، ۹ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۸۸۳ دستگاه خودرو وارد استان شدهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش داشته است. همچنین ۹ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۴۲۰ دستگاه خودرو از استان خارج شدهاند که رشد ۳.۵ درصدی را نشان میدهد.
باقرجوان خاطرنشان کرد: استان البرز بهدلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شمال، غرب و مرکز کشور، همواره از پرترددترین محورهای کشور به شمار میرود. شهروندان میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی مسیرها با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای البرز در بخش دیگری از سخنان خود از بهرهبرداری فاز سوم و نهایی پروژه تعریض لاین شمالی آزادراه کرج–قزوین حد فاصل گلشهر تا پل حسینآباد خبر داد و گفت: طول کل این پروژه ۶ کیلومتر است که فاز نخست آن از پل آیتالله هاشمی تا ابتدای گلشهر در سالهای گذشته به بهرهبرداری رسیده بود.
وی افزود: دو فاز بعدی شامل پل مهرشهر تا پلیسراه حصارک و گلشهر تا پل حسینآباد مهرشهر نیز پس از تکمیل عملیات عمرانی، هماکنون زیر بار ترافیکی رفتهاند.
باقرجوان با اشاره به تأثیر این پروژه در بهبود جریان عبور و مرور گفت: تعریض این بخش از آزادراه نقش مؤثری در روانسازی و کاهش گرههای ترافیکی محدوده مهرشهر دارد.
وی در پایان از اجرای پروژههای تکمیلی خبر داد و بیان کرد: در ماههای آینده، پروژه تعریض لاین شمالی آزادراه کرج–قزوین حد فاصل گلدشت تا بهشت سکینه نیز به بهرهبرداری خواهد رسید. این پروژه در امتداد مسیر اتصال آزادراه شمالی شهید سلیمانی به آزادراه کرج–قزوین تعریف شده و تکمیل آن به بهبود ظرفیت ترافیکی محور کمک شایانی خواهد کرد.