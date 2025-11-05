رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج خواستار شفافسازی کامل پرداختها به رسانهها شد
رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج با تأکید بر اهمیت حمایت از اقتصاد رسانهها و فعالان فرهنگی، خواستار شفافسازی کامل پرداختهای شهرداری به این حوزهها شد.
به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی حاجی قاسمی در نطق پیش از دستور دویست و بیست و دومین جلسه رسمی در سخنان خود ضمن تمجید از اکثریت جریان رسانهای شهر کرج که آنها را سالم، مستقل و دغدغهمند خواند، اظهار داشت: شهرداری به عنوان کلیددار شهر وظیفه دارد به اقتصاد رسانهها کمک کند اما این حمایت باید منصفانه، شفاف و بدون تبعیض باشد.
دبیر شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: بحث ما این نیست که حمایت نشود، بلکه موضوع عدالت و رعایت قوانین اداری است؛ آیا تمامی رسانهها به طور عادلانه و منصفانه مورد حمایت قرار میگیرند؟
وی همچنین به مواردی اشاره کرد که برخی افراد در مجموعه مدیریت شهری به عنوان خبرنگار یا فعال رسانهای حضور دارند اما به صورت غیررسمی یا بدون رعایت قوانین اداری مشغول به کار هستند. این موضوع میتواند منجر به بیعدالتی و تبعیض شود و باید بررسی شود.
حاجی قاسمی خواستار آن شد که حسابرس قانونی شورا، بررسی دقیق و کامل کلیه پرداختها به رسانهها و فعالان فرهنگی را از ابتدای دوره ششم شورا به تفکیک رسانه و شخص حقیقی یا حقوقی به شورا گزارش کند.
وی گفت: این گزارش باید ظرف ۱۰ روز آماده و به شورا ارائه شود تا شفافیت کامل برقرار گردد و مردم نیز بتوانند مطمئن باشند که منابع عمومی به شکل درست و عادلانه هزینه میشود.
این عضو شورا در پایان تاکید کرد: شفافیت باید به عنوان اصل حاکم بر همه امور باشد و هیچ حوزهای نباید استثنا باشد. ما قصد نداریم با شخص خاصی برخورد کنیم، بلکه هدف حفظ عدالت و اعتماد عمومی است.