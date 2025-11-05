به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج، در جریان بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح شیخ‌آباد با همراهی جمعی از معتمدان محلی، مسئولان شهری و کارشناسان فنی، بر ضرورت تسریع در روند اجرای این پروژه با توجه به موقعیت خاص ترافیکی محدوده شیخ‌آباد و نوروزآباد و منافع عمومی شهروندان تأکید کرد.

رحیمی با اشاره به اینکه اجرای این طرح یکی از مطالبات دیرینه ساکنان مناطق جنوبی کرج است، گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح شیخ‌آباد با اعتبار اولیه ۳۱۷ میلیارد تومان تعریف شده و شامل اجرای ۳۰۸ شمع بتنی، سطح عرشه‌ای به وسعت حدود ۱۷۰۰ متر و زیرگذری به طول تقریبی ۷۰۰ متر است.

وی افزود: این پروژه در دو فاز طراحی شده است؛ فاز نخست در بخش شرقی آغاز شده و فاز دوم در سمت غربی نیز تا پایان سال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر کرج ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی ساکنان شیخ‌آباد و نوروزآباد در دوران اجرای پروژه، اظهار داشت: همکاری مؤثر پلیس راهور در هماهنگی‌های ترافیکی و تأمین ایمنی مسیرهای جایگزین، نقش مهمی در پیشبرد مطلوب عملیات عمرانی دارد.

به گفته رحیمی، تقاطع غیرهمسطح شیخ‌آباد از پروژه‌های بزرگ شهری کرج محسوب می‌شود که پس از بهره‌برداری، ارتباط مستقیم مناطق جنوبی شهر را با محورهای اصلی برقرار کرده و موجب کاهش چشمگیر بار ترافیکی در ورودی‌های کرج و خیابان‌های پیرامونی این محدوده خواهد شد.

انتهای پیام/