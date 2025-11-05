برگزاری نمایشگاه «گود کردن زمان» در کرج، گامی برای پیوند هنر و اقتصاد

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز در نشست خبری نمایشگاه نقاشی «گود کردن زمان» که با حضور سلیمان سعیدآبادی (نمایشگاه‌گردان و مدرس دانشگاه) و رحیم خستو (مشاور فرهنگی و هنری گالری) برگزار شد، هر دو سخنران بر یک نکته مشترک تأکید داشتند که هنر اگر در زیست روزمره جریان نگیرد، نیمه‌جان می‌ماند.

هنر باید وارد چرخه اقتصادی شود

رحیم خستو، مشاور فرهنگی و هنری مجموعه برگزارکننده، با اشاره به ضرورت پیوند هنر با اقتصاد اظهار کرد: در شهر کرج حدود ۱۷ گالری فعال وجود دارد، اما هنوز بخش قابل‌توجهی از آن‌ها نتوانسته‌اند وارد چرخه اقتصادی هنر شوند. هدف ما این است که آثار هنری از قاب‌های محدود نمایشگاه بیرون بیایند و به خانه‌های مردم راه پیدا کنند؛ آثاری که علاوه بر زیبایی، ارزش اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز داشته باشند.

وی با اشاره به طراحی ویژه و هویت فرهنگی فضای برگزاری نمایشگاه افزود: گالری میزبان، یکی از بناهای شاخص از نظر معماری و محیط‌زیست است که برای آماده‌سازی و طراحی آن بیش از یک میلیارد تومان هزینه شده. برنامه داریم در هر ماه یک نمایشگاه جدید با حضور هنرمندان برجسته برگزار کنیم تا کرج نیز در تقویم فرهنگی کشور جایگاه ویژه‌تری پیدا کند.

ضرورت حمایت از هنرمندان کرجی

خستو که در دوره پنجم مدیریت شهری کرج عضو شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی این شهر بود با تأکید بر نقش مدیریت شهری در حمایت از هنر گفت: کرج هنرمندان بسیار توانمندی دارد اما بسیاری از آن‌ها هنوز وارد بازار رسمی هنر نشده‌اند. در هر دوره برگزاری نمایشگاه، قصد داریم حداقل یک یا دو هنرمند بومی را در کنار اساتید ملی معرفی کنیم تا در طول یک سال، حدود ۲۰ هنرمند کرجی فرصت حضور در سطح ملی پیدا کنند.

وی افزود: تا زمانی که گالری‌ها فقط محل بازدید باشند و نه فروش، چرخه هنر کامل نخواهد شد. فرهنگ خرید آثار هنری باید در کنار فرهنگ بازدید از گالری‌ها گسترش پیدا کند.

حضور ۲۸ هنرمند برجسته کشور

در ادامه نشست خبری، سلیمان سعیدآبادی، نمایشگاه‌گردان و مدرس دانشگاه، درباره محتوای مفهومی این رویداد اظهار کرد: نمایشگاه “گود کردن زمان” بر پایه اندیشه‌های شمس تبریزی و مفهوم “حضور در لحظه” شکل گرفته است. هنرمند در این نمایشگاه تلاش می‌کند از جریان شتاب‌زده روزمرگی جدا شود و در اکنونِ ناب، به خلق اثر برسد.

وی افزود: در این نمایشگاه آثار ۲۸ هنرمند برجسته کشور از جمله استادانی چون جلالی، مسلمیان و منصور حسینی به نمایش گذاشته می‌شود. بسیاری از این هنرمندان در حراج تهران و نمایشگاه‌های بین‌المللی حضور فعال دارند و آثارشان در سطح جهانی معامله می‌شود.

از حراج تهران تا اقتصاد هنر در کرج

نمایشگاه‌گردان «گود کردن زمان» با اشاره به تحولات بازار هنر ایران گفت: پیش از دهه ۱۳۹۰ خرید آثار هنری به‌صورت مستقیم از آتلیه‌ها انجام می‌شد، اما با برگزاری حراج تهران و تثبیت ارزش آثار، اقتصاد هنر در ایران حرفه‌ای‌تر شد. امروز آثار هنرمندان ایرانی در حراج‌های بین‌المللی با قیمت‌های چند ده میلیاردی فروخته می‌شود و این نشان از ظرفیت بالای هنر ایران دارد.

این استاد دانشگاهی ادامه داد: هدف ما این است که کرج هم در این جریان سهیم باشد؛ یعنی هنرمندان بومی بتوانند در سطح ملی دیده شوند و در عین حال مجموعه‌داران و سرمایه‌گذاران شهر به اهمیت خرید آثار هنری پی ببرند. نمایشگاه “گود کردن زمان” می‌خواهد پلی میان هنرمند و خریدار باشد.

هنر سرمایه‌ای ماندگار و مطمئن

سعیدآبادی در ادامه سخنان خود گفت: در بسیاری از کشورها بانک‌ها و مؤسسات مالی آثار هنری را به عنوان پشتوانه اقتصادی خریداری می‌کنند. در ایران نیز این رویکرد آغاز شده و آثار هنری، برخلاف بسیاری از بازارهای پرنوسان، نه‌تنها ارزش خود را از دست نمی‌دهند بلکه به مرور زمان ارزش‌افزوده پیدا می‌کنند. از این رو خرید آثار هنری نوعی سرمایه‌گذاری هوشمندانه محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: اعتماد هنرمندان برجسته کشور به شهر کرج و ارسال آثارشان برای این نمایشگاه، اتفاقی بی‌سابقه است. برخی از آثار به ارزش میلیاردی تنها با اتکا به اعتماد شخصی هنرمند در اختیار مجموعه قرار گرفته و این خود نشانه‌ای از آغاز فصلی تازه برای اقتصاد هنر در استان البرز است.

افتتاح نمایشگاه «گود کردن زمان»

نمایشگاه نقاشی «گود کردن زمان» روز جمعه ساعت ۱۱ صبح ۱۶ آبان در گالری هارمونی واقع در میدان استاندارد کرج افتتاح می‌شود.

عموم علاقه‌مندان نیز می‌توانند از روز ۱۷ آبان الی ۱۰ آذر از ساعت ۱۱ الی ۲۰ از آثار ۲۸ هنرمند برجسته کشور بازدید کنند. این نمایشگاه با هدف پیوند میان فرهنگ، هنر و اقتصاد و با حمایت جمعی از فعالان فرهنگی و هنری استان البرز برگزار می‌شود.

انتهای پیام/