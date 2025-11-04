اعزام ۴۰۰ دختر مورد حمایت کمیته امداد البرز به مشهد در قالب اردوی «شوق زیارت»
مدیرکل کمیته امداد استان البرز از اعزام ۴۰۰ دختر مورد حمایت کمیته امداد البرز به مشهد در قالب اردوی «شوق زیارت» با هدف ارتقای نشاط اجتماعی، خودباوری و تقویت باورهای دینی خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد استان البرز با اشاره به سفر زیارتی مشهد مقدس، اظهار کرد: در راستای تقویت باورهای دینی، ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش انگیزههای معنوی، بیش از ۴۰۰ دختر مجرد ۲۰ تا ۴۰ سال تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز در نیمه نخست سال جاری در قالب اردوی زیارتی ـ آموزشی «شوق زیارت» طرح یاس (یاران آیندهساز) به مشهد مقدس اعزام شدند.
البرزی با بیان اینکه این اردوها با همکاری جمعیت هلالاحمر استان البرز برگزار میشود، افزود: در کنار زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع)، برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی، مهارتی و مشاورهای ویژه دختران شرکتکننده برگزار میگردد تا ضمن افزایش نشاط اجتماعی، زمینه رشد فکری و فرهنگی آنان فراهم شود.
وی هدف از اجرای این اردوها را «ایجاد روحیه خودباوری، امید و نشاط اجتماعی در میان دختران تحت حمایت و تقویت بنیانهای فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی آنان در مسیر رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی» عنوان کرد.
مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به اهمیت طرح یاس (یاران آیندهساز) گفت: این طرح یکی از برنامههای فرهنگی و تربیتی کمیته امداد است که با هدف ارتقای مهارتهای فردی، اجتماعی و فرهنگی گروههای مختلف جامعه تحت حمایت اجرا میشود. در این طرح، دورههایی از جمله کارگاههای مهارتی، جلسات خودشناسی، آموزشهای روانشناسی، خدمات مشاورهای و اردوهای زیارتی و فرهنگی برگزار میگردد تا زمینه رشد متوازن فکری، اخلاقی و اجتماعی این قشر فراهم شود.
البرزی در پایان خاطرنشان کرد: کمیته امداد البرز با اجرای طرح یاس و برگزاری اردوهای زیارتی ـ آموزشی برای دختران مجرد، تلاش دارد تا با تقویت مهارتهای زندگی، افزایش اعتمادبهنفس و ایجاد پیوندهای فرهنگی و اجتماعی، مسیر توانمندسازی و تعالی فکری آنان را هموار سازد.