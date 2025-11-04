خبرگزاری کار ایران
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز خبر داد؛

امکان ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه مؤدیان فراهم شد / ۲۵ آبان آخرین مهلت اصلاح اظهارنامه تابستان

امکان ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه مؤدیان فراهم شد / ۲۵ آبان آخرین مهلت اصلاح اظهارنامه تابستان
کد خبر : 1709284
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از فراهم شدن امکان ارسال فهرست معاملات از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان خبر داد و گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را به‌صورت الکترونیکی از این درگاه ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، رضا برهانی‌نیا مدیرکل امور مالیاتی استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان به عنوان درگاه تسلیم فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم قابل بهره‌برداری است.

وی افزود: بر این اساس، مودیان مالیاتی بابت اطلاعات ثبت‌شده در فهرست معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه معاملات موضوع ماده مذکور نخواهند داشت.

برهانی‌نیا با اشاره به تمدید بازه زمانی دریافت فهرست معاملات، گفت: بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان تا پایان روز ۲۵ آبان سال جاری برای مسترد کردن اظهارنامه دوره تابستان ۱۴۰۴ تعیین شده است.

وی ادامه داد: همچنین، مهلت تسلیم اظهارنامه دوره پاییز ۱۴۰۴ نیز تا زمان اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
