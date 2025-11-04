صدور گواهی بهداشت صادرات بیش از ۵۵ هزار تن مواد غذایی و کشاورزی در البرز

به گزارش ایلنا از البرز، مریم دائی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز اعلام کرد: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، گواهی بهداشت صادرات برای بیش از ۲۴ هزار تن انواع مواد غذایی و آشامیدنی توسط مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو صادر شده است.

وی با اشاره به تنوع اقلام صادراتی گفت: محصولات شامل رب گوجه‌فرنگی، شیر خشک بدون چربی، ماکارونی، فرآورده‌های کاکائویی، بیسکوئیت، کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی، نشاسته ذرت، شربت گلوکز و فروکتوز، طعم‌دهنده‌ها، خامه پاستوریزه، نوشیدنی‌های بدون گاز، سبزیجات منجمد، پاستیل و ... بوده است.

دائی افزود: این محصولات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای حاشیه دریای خزر و روسیه و همچنین به مالزی، انگلستان، چین، کانادا، آلمان، استرالیا، ترکیه، سوئد، هلند و سایر کشورها صادر شده‌اند.

معاون غذا و دارو با تأکید بر روند رو به رشد صادرات مواد غذایی استان تصریح کرد: میزان صدور گواهی بهداشت در این بازه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: همچنین در این مدت، گواهی انطباق محصولات کشاورزی از نظر باقیمانده سموم و آفت‌کش‌ها برای بیش از ۳۰ هزار تن محصولات کشاورزی از جمله انواع کاهو و کرفس جهت صادرات به کشور روسیه صادر شده است که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

