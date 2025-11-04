بازدید معاون اقتصادی استاندار البرز از چهار واحد تولیدی در اشتهارد با هدف رفع موانع تولید

به گزارش ایلنا از البرز، عزیزاله افضلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز به همراه انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، و صادق کمالی، فرماندار اشتهارد در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید و بررسی میدانی مشکلات از چهار واحد صنعتی فعال این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید که از شرکت‌های «مهرگان طب رازی»، «آرمه گیتی آسیا»، «سام عرشه پارسه» و «بسته‌بندی نفیس» انجام شد، وضعیت تولید، ظرفیت اشتغال و مهم‌ترین چالش‌های این واحدها در زمینه تأمین مواد اولیه، مسائل ارزی، نقدینگی و بازار فروش مورد بررسی قرار گرفت.

افضلی در جریان گفت‌وگو با مدیران واحدهای صنعتی، بر ضرورت پیگیری مستمر مشکلات از مسیر قانونی و ارائه راهکارهای عملی و کوتاه‌مدت برای رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: هدف از این بازدیدها، تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری و رفع موانع با نگاه میدانی و تعامل نزدیک با فعالان اقتصادی است.

بر اساس تصمیم اتخاذشده، موضوعات مطرح‌شده در این بازدید به‌صورت ویژه در سطح استان پیگیری خواهد شد و اقدامات لازم برای تسهیل امور واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیت تولید در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

