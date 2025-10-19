به گزارش خبرنگار ایلنا علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد که امروز (۲۷ مهرماه) در پژوهشگاه مواد و انرژی مشکین‌دشت برگزار شد، با اشاره به تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶ گفت: با اجرای این قانون، سازمان ملی استاندارد ایران به جایگاه مستقل و راهبردی دست یافته و اکنون شاهد نتایج ملموس آن در ارتقای کیفیت تولیدات داخلی هستیم.

عباسی تأکید کرد: سلامت و ایمنی جامعه از اولویت‌های نظام قانونگذاری است. تدوین و اجرای استانداردها در بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، دامپزشکی و صنایع دفاعی باید به‌صورت یکپارچه دنبال شود تا از تداخل وظایف و دوباره‌کاری در دستگاه‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: استاندارد، فقط شاخص فنی نیست؛ بلکه شاخص اعتماد عمومی است. هرجا کیفیت رعایت شود، سلامت، امنیت و رضایت مردم نیز تقویت می‌شود.

نماینده البرز یکی از چالش‌های جدی کشور را ضعف در استانداردسازی حوزه انرژی دانست و گفت: به‌روزرسانی استانداردهای مصرف انرژی می‌تواند هزینه‌های ملی را کاهش داده و مسیر بهره‌وری و حتی ارزآوری کشور را هموار کند.

وی همچنین با اشاره به نقش کیفیت در صادرات افزود: هر کالای ایرانی که با استاندارد ملی تولید شود، به‌نوعی سفیر اعتبار کشور در بازارهای بین‌المللی است. رعایت این اصول، رمز ماندگاری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است.

عباسی ضمن تقدیر از تلاش‌های سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد البرز گفت: مجلس شورای اسلامی همواره پشتیبان این مجموعه بوده و در مسیر اصلاح قوانین و رفع تعارض منافع، همکاری لازم را ادامه خواهد داد. استقلال سازمان ملی استاندارد یکی از دستاوردهای مهم قانون‌گذاری نوین کشور است.

