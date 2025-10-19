از کنترل مرز تا کیفیت شهرسازی؛ البرز در مسیر استانداردهای نوین

به گزارش ایلنا از البرز، در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد که امروز (۲۷ مهر) در سالن همایش پژوهشگاه مواد و انرژی مشکین‌دشت برگزار شد، مسعود جوادی مدیرکل استاندارد البرز، با اشاره به موقعیت ویژه استان در حوزه تولید و صنعت گفت: البرز نه‌تنها مرکز ثقل صنایع کشور است، بلکه در رعایت اصول استاندارد و تضمین کیفیت، نقشی ملی ایفا می‌کند.

نظارت فراتر از تولید

جوادی در توضیح گستره فعالیت‌های این اداره‌کل اظهار داشت: نظارت ما تنها بر خطوط تولید متمرکز نیست؛ از مرزهای صادرات و واردات تا خدمات شهری و پروژه‌های عمرانی، همه در محدوده کنترل و پایش استاندارد قرار دارند.

به گفته این‌ مسئول، در سال گذشته بیش از ۱۵۰ استاندارد ملی با محوریت البرز تدوین شده که برخی از آن‌ها برای نخستین‌بار در کشور به تصویب رسیده است.

رسانه؛ حلقه میان مردم و کیفیت

مدیرکل استاندارد البرز با اشاره به شعار جهانی امسال، «مشارکت برای تحقق اهداف»، نقش رسانه‌ها را کلیدی دانست و افزود: بدون مشارکت عمومی و همراهی خبرنگاران، استاندارد به هدف خود نمی‌رسد. رسانه‌ها باید مفهوم کیفیت را از کارخانه‌ها به سطح جامعه بیاورند تا مردم خود مطالبه‌گر محصولات و خدمات استاندارد شوند.

وی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خواست در فرهنگ‌سازی حوزه استاندارد نقش فعال‌تری داشته باشند و یادآور شد که «اطلاع‌رسانی درست، نیمی از مسیر تحقق استاندارد است.

چالش‌های پنهان در مسیر توسعه

جوادی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زیرساختی اداره کل اشاره کرد و گفت: با حدود ۵۰ نفر نیروی انسانی، حجم سنگینی از وظایف ملی و استانی را انجام می‌دهیم. کمبود فضای اداری نیز از چالش‌های جدی ماست که با همکاری شهرداری در حال پیگیری برای واگذاری زمین جدید هستیم.

وی از نمایندگان مجلس خواست تا با تقویت بُعد قانونی و تأمین منابع پایدار، مسیر توسعه استاندارد در کشور را تسهیل کنند.

سرمایه‌گذاری برای کیفیت، راهی به سوی آینده

مدیرکل استاندارد البرز در پایان با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: تولید بدون کیفیت پایدار نمی‌ماند. اگر سرمایه‌گذاری را با رعایت استاندارد پیوند دهیم، می‌توانیم هم تولید را تقویت کنیم و هم اعتماد عمومی را بازسازی کنیم.

او سخنانش را با این جمله به پایان رساند: دست به دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد.

