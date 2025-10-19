اعزام نخستین کاروان عمره خبرنگاران البرز به سرزمین وحی / اعلام برنامه سفر زیارتی دوم به مشهد

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، رضا عباس‌زاده، رئیس و مدیرعامل خانه مطبوعات البرز در ارتباط با سفر زیارتی خبرنگاران البرزی، اظهار داشت: خانه مطبوعات البرز با همکاری دو اداره کل حج و زیارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، نه تنها زمینه حضور اصحاب رسانه در این سفر را فراهم کرده، بلکه نشان داده است که آرامش روح، ایمان و همبستگی صنفی، از پایه‌های مهم پویایی رسانه‌ها در جامعه امروز است.

وی در ارتباط با جزئیات این سفر توضیح داد: با برنامه ریزی خانه مطبوعات البرز و همکاری اداره کل حج و زیارت البرز و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و همراهی و حمایت رئیس شعبات بانک ملی البرز، مقدمات اعزام کاروان عمره خبرنگاران فراهم شد. در این راستا برای هر یک از خبرنگاران تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۴۸ ماهه در نظر گرفته شد تا بتوانند بدون دغدغه مالی در این سفر معنوی حضور پیدا کنند.

سفر زیارتی دوم به مشهد مقدس

رئیس و مدیرعامل خانه مطبوعات البرز ادامه داد: علاوه بر این کاروان، همچنین در روز سوم آبان‌ماه سال جاری حدود ۶۰ نفر از همکاران مطبوعاتی استان در قالب گروه دوم زیارتی و به‌صورت سفر رایگان با قطار عازم شهر مشهد مقدس خواهند شد.

عباس‌زاده تاکید کرد: این قبیل سفرها علاوه بر تقویت روحیه معنوی، زمینه‌ساز افزایش همدلی، تعامل و همراهی بین فعالان رسانه‌ای است.

وی با اشاره به استقبال گسترده اصحاب رسانه از این طرح زیارتی گفت: تلاش کردیم این سفرها نه فقط یک برنامه زیارتی، بلکه فرصتی برای بازسازی روح و ذهن خبرنگاران باشد تا با انرژی و انگیزه بیشتری به رسالت حرفه‌ای خود ادامه دهند.

توضیحات مدیر کاروان عمره خبرنگاران البرز

ابوالفضل مهرابی‌پور، مدیر کاروان مهرگشت هستی، درباره جزئیات اعزام فعالان رسانه و اعضای خانه مطبوعات البرز گفت: کاروان خبرنگاران بامداد ۲۹ مهرماه از فرودگاه امام خمینی(ره) به مقصد مدینه منوره پرواز خواهد کرد. این کاروان در مجموع ۱۳۵ نفر عضو دارد که حدود ۲۵ نفر از آنان از اصحاب رسانه استان البرز هستند.

وی که خود نیز از فعالان رسانه‌ای البرز است با اشاره به برگزاری جلسات توجیهی این سفر، تصریح کرد: برنامه سفر زیارتی خبرنگاران البرز به مدت ۱۰ روز شامل اقامت در مدینه منوره و مکه مکرمه، انجام مناسک عمره مفرده، بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی و شرکت در برنامه‌های فرهنگی ویژه زائران خبرنگار است.

مهرابی‌پور در پایان اظهار داشت: اعزام نخستین کاروان عمره خبرنگاران استان البرز اقدامی نمادین در راستای توجه به بعد فرهنگی و معنوی حرفه خبرنگاری است؛ سفری که می‌تواند نقطه‌عطفی در تقویت همبستگی و هم‌دلی خانواده رسانه‌ای استان البرز باشد.

