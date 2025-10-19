دو عملیات موفق آتشنشانی کرج در مراکز تجاری و صنعتی / مهار حریق تابلو شهربازی و کارگاه ذغالسازی در کوتاهترین زمان
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری کرج از دو عملیات جداگانه اطفای حریق در مرکز تجاری «بلسنتر» و یک کارگاه ذغالسازی در منطقه مهرشهر خبر داد و گفت: هر دو حادثه با اقدام سریع نیروهای عملیاتی مهار شد و خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت.
بهگزارش ایلنا از البرز، مهدی سمیعی سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اظهار کرد: نخستین حادثه مربوط به حریق تابلو شهربازی در مرکز تجاری بلسنتر بود که با حضور بهموقع نیروهای عملیاتی، شعلههای آتش در کوتاهترین زمان مهار و از سرایت به دیگر بخشهای مجموعه جلوگیری شد.
وی افزود: در این عملیات، شانزده نیروی عملیاتی بههمراه پنج دستگاه خودرو امدادی از ایستگاههای ۱، ۸ و ۲۰ به محل اعزام شدند و پس از ایمنسازی محل، عملیات بهطور کامل پایان یافت.
مهار آتشسوزی در کارگاه ذغالسازی مهرشهر
سخنگوی سازمان آتشنشانی کرج درباره حادثه دوم نیز گفت: در پی وقوع آتشسوزی در یک کارگاه ذغالسازی در منطقه مهرشهر، بلافاصله نیروهای آتشنشانی در محل حاضر شدند و موفق شدند آتش را در همان دقایق ابتدایی مهار کنند.
وی ادامه داد: این حادثه در یک محیط مسقف به مساحت حدود ۱۵۰ مترمربع رخ داد و خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی گزارش نشد.
سمیعی خاطرنشان کرد: برای اطفا و امدادرسانی در این حادثه نیز ۱۲ نیروی عملیاتی بههمراه ۴ دستگاه خودرو امدادی از ایستگاههای ۴، ۱۴ و ۲۶ به محل اعزام شدند.
حضور بهموقع آتشنشانان مانع گسترش آتش شد
سخنگوی سازمان آتشنشانی کرج تأکید کرد: در هر دو حادثه، حضور سریع نیروهای امدادی و واکنش حرفهای آنان مانع گسترش آتش و بروز خسارات گستردهتر شد.