در استان البرز؛
۴۰ واحد مسکونی برای خانوادههای نیازمند طی دو هفته خریداری شد
مدیرکل امداد امام خمینی (ره) استان البرز از خرید ۴۰ واحد مسکونی طی ۱۴ روز با همت خیران و مشارکت مردمی، خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا البرزی مدیر کمیته امداد استان البرز اظهار داشت: در اقدامی جهادی و کمنظیر، با همراهی خیران و نیکوکاران، ۴۰ واحد مسکونی ریال برای مددجویان و نیازمندان استان البرز خریداری شد.
وی افزود: این اقدام در شرایطی صورت گرفت که کشور در روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داشت، اما شور همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی مردم و خیران، جلوهای از ایثار و نوعدوستی ایرانیان در روزهای سخت را به نمایش گذاشت.
البرزی گفت: کمیته امداد استان البرز در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ در مجموع موفق به خرید ۵۷ واحد مسکونی برای خانوادههای مورد حمایت خود شده است .
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز تصریح کرد: در حالیکه کشور درگیر شرایط ویژه ناشی از جنگ اخیر بود، امدادگران و خیران استان با انگیزهای جهادی و از خودگذشتگی مثالزدنی، زمینه خانهدار شدن جمعی از نیازمندان را فراهم کردند. این حرکت، نمادی از امید، ایثار و پایداری اجتماعی در سختترین روزها بود.
وی در ادامه با اشاره به تأمین بخشی از هزینههای این طرح از محل صندوقهای صدقه الکترونیکی افزود: بخشی از منابع مالی اجرای طرحهای حمایتی از جمله مسکن، درمان، معیشت، جهیزیه و اشتغال از صدقات مردم شریف تأمین میشود. نیکوکاران میتوانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶، در این مسیر نیکوکارانه مشارکت کنند و سهمی در خانهدار شدن خانوادههای نیازمند داشته باشند.
مدیرکل کمیته امداد البرز خاطرنشان کرد: اعتماد مردم به امداد و استفاده هوشمندانه از ظرفیت صدقات الکترونیکی، امروز به یکی از موتورهای محرک طرحهای بزرگ حمایتی در استان تبدیل شده است؛ طرحهایی که با همت مردم، خیران و امدادگران، لبخند خانهدار شدن را بر چهره محرومان مینشاند.