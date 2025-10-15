به گزارش ایلنا، رضا البرزی مدیر کمیته امداد استان البرز اظهار داشت: در اقدامی جهادی و کم‌نظیر، با همراهی خیران و نیکوکاران، ۴۰ واحد مسکونی ریال برای مددجویان و نیازمندان استان البرز خریداری شد.

وی افزود: این اقدام در شرایطی صورت گرفت که کشور در روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داشت، اما شور همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم و خیران، جلوه‌ای از ایثار و نوع‌دوستی ایرانیان در روزهای سخت را به نمایش گذاشت.

البرزی گفت: کمیته امداد استان البرز در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در مجموع موفق به خرید ۵۷ واحد مسکونی برای خانواده‌های مورد حمایت خود شده است .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز تصریح کرد: در حالی‌که کشور درگیر شرایط ویژه ناشی از جنگ اخیر بود، امدادگران و خیران استان با انگیزه‌ای جهادی و از خودگذشتگی مثال‌زدنی، زمینه خانه‌دار شدن جمعی از نیازمندان را فراهم کردند. این حرکت، نمادی از امید، ایثار و پایداری اجتماعی در سخت‌ترین روزها بود.

وی در ادامه با اشاره به تأمین بخشی از هزینه‌های این طرح از محل صندوق‌های صدقه الکترونیکی افزود: بخشی از منابع مالی اجرای طرح‌های حمایتی از جمله مسکن، درمان، معیشت، جهیزیه و اشتغال از صدقات مردم شریف تأمین می‌شود. نیکوکاران می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶، در این مسیر نیکوکارانه مشارکت کنند و سهمی در خانه‌دار شدن خانواده‌های نیازمند داشته باشند.

مدیرکل کمیته امداد البرز خاطرنشان کرد: اعتماد مردم به امداد و استفاده هوشمندانه از ظرفیت صدقات الکترونیکی، امروز به یکی از موتورهای محرک طرح‌های بزرگ حمایتی در استان تبدیل شده است؛ طرح‌هایی که با همت مردم، خیران و امدادگران، لبخند خانه‌دار شدن را بر چهره محرومان می‌نشاند.

