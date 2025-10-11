شعار امسال روز جهانی استاندارد «مشارکت برای تحقق اهداف» است

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز ضمن تبریک فرارسیدن ۲۲ مهرماه، روز جهانی استاندارد، اظهار کرد: شعار امسال با عنوان مشارکت برای تحقق اهداف بر هفدهمین هدف توسعه پایدار یعنی چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر تأکید دارد.

وی با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری مفهوم توسعه پایدار، یادآور شد: در سال ۱۹۸۷ خانم گرو هارلم بروندلند، نخست‌وزیر وقت نروژ و رئیس کمیسیون جهانی محیط‌زیست و توسعه، مفهوم توسعه پایدار را به‌عنوان توسعه‌ای معرفی کرد که با تأمین نیازهای نسل فعلی، مانع از اتلاف منابع نسل‌های آینده می‌شود. گزارش این کمیسیون با عنوان آینده مشترک ما توسط سازمان ملل منتشر و مورد استقبال گسترده کشورها قرار گرفت.

جوادی با اشاره به اهداف ۱۷‌گانه توسعه پایدار از جمله کاهش فقر، استفاده از انرژی‌های پاک و ایجاد شهرها و جوامع پایدار افزود: هفدهمین هدف توسعه پایدار به تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی اختصاص دارد. این اهداف باید از سطح شعار فراتر رفته و در عمل تحقق یابند؛ زیرا امروز وضعیت غزه نمادی آشکار از تقابل امپریالیسم و صهیونیسم بین‌الملل با توسعه پایدار است.

مدیرکل استاندارد البرز با اشاره به آغاز هفته استاندارد از شنبه ۱۹ مهرماه گفت: با توجه به همزمانی با روز جهانی کودک، شعار نخستین روز این هفته استانداردها؛ آینده‌ای پایدار و باکیفیت برای کودکان است و این هفته در جمعه ۲۵ مهرماه با عنوان استانداردها، تجارت حلال و پیوند با بازارهای جهانی به پایان می‌رسد.

وی در تشریح عملکرد اداره کل استاندارد البرز بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۹۳ واحد تولیدی فعال تحت پوشش نظارت استانداردهای اجباری و تشویقی در استان البرز قرار دارند و تاکنون ۱۸۸۱ پروانه استاندارد اجباری برای فرآورده‌های مختلف صادر شده است.

جوادی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۲۳ پروانه استاندارد اجباری صادر شده و البرز در این زمینه رتبه ششم کشور را دارد. همچنین تاکنون ۲۷۷ پروانه استاندارد تشویقی صادر شده که ۷ مورد آن مربوط به نیمه اول سال جاری است و از این حیث نیز رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده‌ایم.

دبیر شورای استاندارد استان ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۶۴ مجوز استاندارد اجباری و ۶ مجوز تشویقی صادر، ۳۹۵ پروانه استاندارد اجباری تمدید و ۴۳ پروانه تشویقی تمدید شده است.

وی در پایان گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ۲۲۹۲ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، ۳۰۹۷ نمونه‌برداری و ۳۲۰۵ آزمون بر روی فرآورده‌های نمونه‌برداری‌شده انجام شده است.

