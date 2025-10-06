مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز:
خانه مطبوعات محور همدلی و ارتقای رسانههاست
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با قدردانی از تلاشهای فعالان رسانهای، بر اهمیت همگرایی، حمایت از خانه مطبوعات و ارتقای جایگاه جشنواره مطبوعات تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، ابراهیم شریفی در دیدار با رضا عباسزاده، مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره خانه مطبوعات و رسانههای استان البرز، اظهار کرد: خانه مطبوعات و اعضای آن نقش مهمی در تقویت جریان اطلاعرسانی و ارتقای فرهنگ عمومی استان دارند. تلاشهای آقای عباسزاده و همراهانشان، علیرغم محدودیتها و مشکلات، قابل تقدیر است و برگزاری جشنواره مطبوعات نمونهای از این زحمات ارزشمند محسوب میشود.
وی با اشاره به شرایط دشوار کشور و مسئولیت سنگین رسانهها در دوران بحران افزود: رسانهها در این شرایط وظیفه خطیر اطلاعرسانی و همراهی با جامعه را بر عهده دارند و خانه مطبوعات توانسته با مدیریت مناسب، همدلی و انسجام خوبی در میان اصحاب رسانه ایجاد کند. نقش مجموعههایی چون خانه مطبوعات، بسیج رسانه و انجمنهای فرهنگی و هنری در این مسیر بسیار مؤثر بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با تأکید بر ضرورت استمرار جشنواره مطبوعات گفت: برگزاری این جشنواره در شرایط فعلی کار دشواری است، اما با برنامهریزی دقیق خانه مطبوعات، شاهد برگزاری منظم آن بودهایم. هدف ما این است که جشنواره به نماد بزرگداشت خبرنگاران تبدیل شود و روز خبرنگار با حضور گسترده رسانهها و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری برگزار گردد تا فضایی صمیمانه و انگیزشی برای اصحاب رسانه ایجاد شود.
شریفی در ادامه با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت از خانه مطبوعات را وظیفه خود میداند، اظهار کرد: تمامی پیگیریهای لازم برای تأمین منابع و تسهیل فرآیندها انجام شده و نقدها و پیشنهادهای سازنده رسانهها در برنامهریزیهای آینده لحاظ خواهد شد. همچنین فضای خانه مطبوعات باید در شأن خبرنگاران باشد و کیفیت و بهرهوری رسانهها در اولویت قرار گیرد.
وی در پایان با قدردانی از زحمات مدیرعامل و اعضای خانه مطبوعات گفت: اعضای خانه مطبوعات با همکاری نهادهای فرهنگی و حمایت اداره کل، توانستهاند جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی را با کیفیت مطلوب برگزار کنند. امیدواریم با تداوم این تعامل، رسانههای استان البرز روزهای پویاتری را تجربه کنند. از تمامی فعالان رسانهای استان و خانوادههایشان صمیمانه سپاسگزارم و برایشان سلامتی و موفقیت آرزو دارم.