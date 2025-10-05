به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، فواد محمدی، رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان البرز در نشست خبری اعلام کرد: با وجود چالش‌های ناشی از مهاجرت‌پذیری و تنوع قومی، البرز در سال گذشته توانست با رشد ۹۹ درصدی جذب بیمه‌شده، رتبه نخست کشور را در میان همه استان‌ها به خود اختصاص دهد.

محمدی با اشاره به مأموریت این صندوق که از سال ۱۳۸۳ بر اساس مصوبه هیأت وزیران و در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی شکل گرفت، گفت: هدف ما حمایت از اقشار فاقد بیمه همچون کشاورزان، عشایر و ساکنان شهرهای کوچک است تا بتوانند از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان بهره‌مند شوند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۶ هزار خانوار البرزی تحت پوشش این صندوق قرار دارند و جامعه هدف معرفی‌شده از سوی استانداری حدود ۵۴ هزار نفر برآورد شده است. به گفته وی، ۴۵ درصد از این جمعیت تاکنون بیمه شده‌اند.

رئیس صندوق بیمه اجتماعی البرز، با اشاره به برگزاری ۲۸۶ میز خدمت در روستاهای استان طی سال گذشته، این اقدام را عامل مؤثری در افزایش آگاهی و اعتماد عمومی دانست و گفت: در این طرح، کارشناسان با حضور در مناطق کم‌برخوردار، خدمات ثبت‌نام و تمدید بیمه را به‌صورت میدانی ارائه کردند.

محمدی همچنین از افزایش ۱۱ درصدی بیمه‌شدگان غیر فعال در شهریور امسال خبر داد و آن را نتیجه خروج اتباع خارجی و تغییر وضعیت شغلی برخی اعضا عنوان کرد و افزود: در حال تدوین برنامه‌ای برای تمدید خودکار بیمه و بازگشت افراد غیرفعال به چرخه پوشش هستیم.

وی با اشاره به ماهیت حمایتی و یارانه‌ای این صندوق اظهار داشت: دولت دو سوم حق بیمه را پرداخت می‌کند و بیمه‌شدگان تنها یک سوم سهم خود را می‌پردازند. در مقابل، میزان مستمری بازنشستگی تا ۱۶ برابر مجموع حق بیمه پرداختی خواهد بود.

رئیس صندوق بیمه اجتماعی البرز از انعقاد تفاهم‌نامه جدید میان صندوق بیمه اجتماعی و سازمان بیمه سلامت خبر داد و گفت: از این پس، تمام بیمه‌شدگان جدید از خدمات درمانی رایگان بیمه سلامت بهره‌مند خواهند شد و ۹۷ درصد هزینه‌های درمانی آنان توسط این سازمان پرداخت می‌شود.

به گفته محمدی، در حال حاضر ۲۵۰ خانوار مستمری‌بگیر در البرز از مزایای صندوق برخوردارند که شامل ۱۳۶ بازنشسته، ۶۸ ازکارافتاده و بیش از هزار نفر از بازماندگان بیمه‌شدگان فوت‌شده است. وی افزود: در سال گذشته، ۳۱۰ نفر از این گروه‌ها موفق به دریافت تسهیلات بدون سود و بدون ضامن شدند که در کمتر از پنج روز به حساب آن‌ها واریز شد.

وی همچنین یادآور شد که در دو سال گذشته، حقوق مستمری‌بگیران تا ۶۵ درصد همسان‌سازی و ۲۵ درصد افزایش یافته و در صورت تصویب طرح جدید متناسب‌سازی در مجلس، سطح دریافتی آنان به حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نزدیک خواهد شد.

محمدی در پایان با تأکید بر رویکرد چابک و پاسخگو در اداره صندوق گفت: با سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و پرداخت منظم مستمری‌ها، هیچ‌گونه تأخیری در خدمات وجود ندارد. هدف ما این است که هیچ خانواری در مناطق روستایی البرز بدون بیمه اجتماعی باقی نماند.

