به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج، به همراه جابر خوشگرد، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، از روند احداث ایستگاه آتش‌نشانی در محدوده شعبان‌آباد مهرشهر بازدید کرد.

رحیمی در حاشیه این بازدید با تأکید بر تسریع در تکمیل پروژه، گفت: احداث ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی در مناطق مختلف شهر از برنامه‌های دوره ششم شورای اسلامی شهر کرج است. در همین راستا، ایستگاه شماره ۱۳۳ با زیربنای ۳۲۰ مترمربع در دو طبقه و مجهز به سالن ورزشی مجزا با اعتباری حدود ۱۲۰ میلیارد ریال به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی از آغاز عملیات اجرایی ساخت دو ایستگاه آتش‌نشانی دیگر در مناطق کم‌برخوردار حصارک بالا و محمودآباد خبر داد و افزود: هدف از توسعه ایستگاه‌های جدید، کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی در حوادث درون‌شهری، ارتقای سطح ایمنی شهروندان و افزایش پوشش خدمات آتش‌نشانی است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها در مناطق غربی شهر تصریح کرد: با توجه به ویژگی‌های بافت شهری مهرشهر غربی، استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی و تجهیز آن‌ها به امکانات به‌روز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید توسعه این زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

