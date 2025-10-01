به ریاست مدیر کل سیاسی و تقسیمات کشوری البرز انجام شد؛
برگزاری جلسه کمیسیون کارگری با محوریت بررسی مشکلات کارگری واحدهای تولیدی البرز
جلسه کمیسیون کارگری استان با حضور نمایندگان دستگاههای عضو و اعضای شوراهای اسلامی کار استان به ریاست مدیر کل سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری البرز، برگزار شد.
به گزارش ایلنا از البرز، مریم اسماعیلی فرد، مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری البرز در جلسه کمیسیون کارگری استان که با حضور نمایندگان دستگاههای عضو و اعضای شوراهای اسلامی کار استان برگزار شد، اظهار کرد: موضوعات مرتبط با مشکلات کارگران واحدهای تولیدی در استان به طور جامع مورد بررسی قرار گرفته است و پیگیری رفع این چالشها در دستورکار قرار دارد.
وی افزود: انتظار میرود اعضای کمیسیون در این جلسه با تبادل نظر و ارائه دیدگاهها، چالشهای پیشروی نیروی کار را شناسایی کرده و راهکارهایی عملی برای رفع این مشکلات پیشنهاد دهند.
به گفته مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری البرز، در این نشست مقرر شد نمایندگان شوراهای اسلامی کار بر اهمیت حمایت همهجانبه از کارگران تاکید داشته و در راستای حل مشکلات ایشان اقدام کنند چرا که بدون شک حفظ امنیت شغلی، انگیزه و بهرهوری نیروی کار در واحدهای تولیدی را افزایش میدهد.
از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه، میتوان به بهبود شرایط کاری، رفع موانع تولید، افزایش تعامل بین کارفرمایان و کارگران، و تقویت نظارت بر حقوق کارگران اشاره کرد.
در پایان، تصمیماتی برای پیگیری مسائل مطرح شده و هماهنگی بیشتر بین دستگاههای عضو کمیسیون اتخاذ شد تا روند بهبود شرایط کارگری با سرعت و کیفیت بالاتری دنبال شود.